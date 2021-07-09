В Украине резко подскочили цены на сладости — назвали причины

В Украине возник дефицит сахара. Из-за этого резко выросли цены на кондитерские изделия, сократилось производство хлебобулочных изделий и безалкогольных напитков.

Сейчас цены на сахар в Украине почти вдвое выше, чем на Лондонской бирже. Так продолжается 10 месяцев. В течение этого времени цена на сахар в Украине постоянно превышала мировые цены на 30-40%.

Автор: Олена Луценко Значительная часть отрасли работает в убыток

"Есть несколько причин. Первая - 5 апреля Антимонопольный комитет начал дело против нескольких сахарных компаний. Вторая - дефицит сахара почти 300 тыс. тонн, он наиболее влияет. Украина начала импорт сахара-сырца. Но это не позволит решить проблему ни дефицита, ни сверхвысоких цен. Сахар-сырец необходимо переработать в белый сахар. Это могут сделать только два сахарных завода. Темпы завоза сырца не гарантируют покрытие дефицита. Третья - квота на сахар-сырец по таможенной ставке 2% составляет 260 тыс. тонн. Даже если удастся полностью исчерпать квоту на сахар-сырец, как минимум, 40 тыс. тонн сахара не хватит", - написали в открытом письме президенту представители украинских производителей пищевых продуктов.

Значительная часть отрасли работает с отрицательной рентабельностью.

Автор: Олена Луценко На полках супермаркетов цена сахара ежемесячно растет на 2-4 гривны за килограмм

"Нерыночные цены на сахар нанесли тяжелый удар как пищевой отрасли, так и украинскому потребителю. Ценовой шок на сахар стал слишком болезненным для кондитеров, поскольку сахар составляет 50% массы всех сладостей. В результате цены на отечественную кондитерку только за первый квартал 2021 года выросли на 15-20%. Даже такой рост цен не позволил компенсировать потери", - отметили производители.

Украина увеличивает импорт сладостей из Европы.

"Карамель и сахарное печенье дешевле производить в странах ЕС, поэтому у нас рекордный рост импорта сладостей в Украину с начала года на целых 20%", - отмечают производители.

Из-за дефицита сахара в стране страдают предприятия хлебопекарной отрасли. Увеличение их расходов на сахар составляет почти 200 млн грн. Значительные потери также несут производители безалкогольных напитков.

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Укркондпром, Всеукраинская ассоциация пекарей, Союз украинских предпринимателей и другие ассоциации призвали Верховную Раду до нового урожая сахара в сентябре-октябре 2021-го отменить ввозную пошлину на импортируемый сахар.

За год белый сахар подорожал примерно на две трети. В феврале цена составляла 23,13 грн/кг, в марте - уже 24,38 грн/кг. В начале июля сахар стоил 25 грн/кг.