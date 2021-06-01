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вторник, 01 июня 2021 11:23

Хлеб, масло, сахар - что будет с ценами летом

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За год хлеб в Украине подорожал на 50%. За этот период также рекордно выросли в цене масло и сахар.

Автор: Елена Луценко
  К концу года прогнозируют рост цен на молочную продукцию и свинину
К концу года прогнозируют рост цен на молочную продукцию и свинину

"Хлеб за год уже подорожал от 40-50%. Также рекордно подорожало подсолнечное масло. Оно выросло в цене на 60-70%. Сахар вырос в цене до 70%. Будет ли он дорожать дальше, пока не понятно. На сегодняшний день погодные условия для всходов сахарной свеклы благоприятные. Вероятность хорошего урожая сахара в этом году есть, но в стране очень мало площадей посадки. Ситуация с урожаем сахара будет более позитивной, чем в прошлом году, но насколько, пока очень сложно прогнозировать", - рассказал председатель Союза украинского селянства Иван Томич в интервью ГолосUA.

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До конца года хлеб и масло продолжат дорожать, говорит эксперт. Также он прогнозирует рост цены на молочную продукцию и свинину.

В Украине подорожал сахар и теперь килограмм продукта в розницу в среднем продается по цене 23-27 гривен за кг.

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