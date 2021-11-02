Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса

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Gazeta.ua подготовила обзор прессы: что писали 26 октября - 2 ноября в мировых средствах массовой информации об Украине и событиях вокруг нее.

"В Киеве ввели строгие ограничения из-за резкого роста количества больных коронавирусом", Reuters, Великобритания

Киев ввел новые жесткие ограничения, чтобы остановить всплеск заболеваний Covid-19. Коронавирус широко распространяется в странах Восточной Европы на фоне низкого уровня вакцинации.

Лишь 7,4 млн украинцев, менее пятой части населения, полностью вакцинированы

На 1 ноября в Украине зарегистрировали 2,94 млн. случаев болезни и более 68 тыс. смертей. Только 7,4 млн украинцев, менее пятой части населения, полностью вакцинированы.

С понедельника киевляне и жители других крупных городов страны должны показывать сертификаты прививок или свидетельство о негативном результате теста на Covid-19 для посещения ресторанов, кафе, спортзалов, развлекательных заведений и торговых центров. Персонал тоже должен быть вакцинирован. Полиция и Национальная гвардия проверяют свидетельства.

Автор: REUTERS В Киеве проверяют у людей Covid-сертификаты на входе в метро

"Все это нужно, иначе люди не понимают. Властям необходимо как-то мотивировать прививаться. К сожалению, в Украине один из самых низких уровней вакцинации в Европе. И это не приближает нас к ЕС", - говорит сотрудница банка Юлия Лысок.

Соседняя Россия тоже ввела жесткие карантинные меры, потому что смертность от Covid-19 достигла там рекордного уровня. В Польше, граничащей с Украиной, число заболевших превысило 3 млн.

"Передвижение российских войск у границ с Украиной беспокоит США и Европу", Washington Post, США

Новое перемещение российских войск у границ с Украиной беспокоит чиновников в США и Европе. Маневры усугубляют страхи, возникшие в апреле. Тогда произошло самое большое наращивание российских сил у украинских границ. Это повлекло за собой международный протест.

Кремль занимает все более жесткую позицию по отношению к Украине. Российские руководители, начиная с Путина, усилили критику, нападая на связи Киева с Западом и даже подвергая сомнению украинский суверенитет.

Конфликт в Донбассе вступает в новую стадию. 26 октября украинские военные использовали дрон турецкой разработки. Киев впервые применил эту технику в бою. Москва протестует.

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Растет напряжение в отношениях Москвы с Брюсселем. Россия приостановила миссию в НАТО 18 октября после того, как Альянс выслал восемь ее членов, обвинив их в шпионаже.

Зачем россияне собираются на границе с Украиной, непонятно. В соцсети попали видео, где российские военные эшелоны и колонны перевозят технику, включая танки и ракеты, на юге и западе РФ.

Это не учение. Что-то происходит

"Это не учение. Что-то происходит", - говорит директор программы изучения России в аналитической группе CNA в США Майкл Кофман.

Маневры проходят в последние недели, с тех пор как Россия завершила в сентябре масштабные военные учения с Беларусью "Запад-2021".

Автор: Maxar Technologies Российские бронетанковые части и вспомогательное военное оборудование на базе в городе Ельне

По словам Кофмана, спутниковые снимки показывают, что базирующиеся в Новосибирске войска 41-й армии РФ не вернулись в Сибирь, а соединились с другими российскими войсками у границ с Украиной. Кадры показывают, что 1-ю гвардейскую танковую армию - базирующееся под Москвой элитное подразделение - перебросили к украинским границам.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что после завершения учений "Запад-2021" Россия оставила военную технику и центры управления и связи на полигонах вдоль украинской границы. Численность дислоцированных вокруг Украины войск россиян достигает, по его оценкам, 90 тыс., не считая еще десятков тысяч в Крыму.

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"Нужно взглянуть на год целостно - российский тон и взгляды на Украину изменились. В течение года Путин и другие высокие российские чиновники заявили, что расширение деятельности НАТО в Украине является красной линией для Москвы, тогда как раньше называли членство Украины в Альянсе - шагом, с которым не могли мириться. Россия смещает границы приемлемого для себя", - говорит Кофман.

Путин изложил это мнение в июльском эссе, заявив, что Украину контролируют Западные страны для разжигания антироссийских настроений.

"Никогда не позволим использовать наши исторические территории и живущих там людей против России. Тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну", - писал он.

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На дискуссионном клубе "Валдай" он добавил, что формального членства Украины в НАТО может никогда не быть, "но военная экспансия на этой территории уже продолжается, и это чревато для России".

Бывший президент России и заместитель председателя совбеза Дмитрий Медведев в статье 11 октября назвал Украину "вассальным государством", которое находится "под прямым иностранным контролем".

Ранее союзник Путина, белорусский диктатор Лукашенко, обвинил США в строительстве баз НАТО в Украине с использованием учебных центров в качестве прикрытия. Американские войска много обучают украинцев на Западе страны после того, как Россия аннексировала Крым в 2014-м. Украинские силы также участвуют в совместных учениях с США и союзниками в НАТО. Штаты предоставили стране противотанковые ракеты Javelin. Но их еще не использовали на Донбассе.

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Кофман говорит, что в этом году Россия неожиданно вложила большие деньги в создание готового резерва вооруженных сил, а также отдала приказ войскам отработать маневры против дронов и ситуации, похожие на конфликт в Украине.

Путин осудил комментарии министра обороны США Ллойда Остина. Во время визита в Украину в прошлом месяце он назвал Россию препятствием на пути к миру в Европе. Остин сказал, что членство в НАТО остается открытым для Киева. И что ни одна страна не имеет права ветировать членство суверенной страны в Альянсе.

Представители МИД Германии и Франции выразили обеспокоенность использованием Украиной турецких дронов и призвали к деэскалации. Но Киев ответил, что страна реализует право на самооборону после того, как в результате атаки российской гаубицы украинский военный погиб, а другой ранен.

Когда украинская армия нуждается в защите своей земли, она это делает

"Когда украинская армия нуждается в защите своей земли, она это делает. Будем действовать дальше в соответствии с этим принципом. Мы не наступаем, а отвечаем", - ответил президент Зеленский.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия активно распространяет фейки об Украине, что якобы Киев готовит наступление.

Посольство США в Киеве отметило, что Россия не раз использовала артиллерию и беспилотники против украинских сил, что прямо нарушает соглашения о прекращении огня с июля 2020 года.

"Российская риторика, что Украина усиливает эскалацию, не только вводит в заблуждение, но и способствует еще большей напряженности", - говорится в заявлении Соединенных Штатов.

"Сало, пельмени и сладости. Что поляки покупают в магазинах для украинцев", Business Insider, Польша

Хотя на полках "Одесского магазина" во Вроцлаве можно найти товары из Украины, России, Грузии, Литвы и Армении, среди покупателей преобладают поляки. Покупают в основном сало, пельмени, тараньку, сгущенку.

Доминик с супругой Беатой открыли домашний бизнес три года назад. Знали, что у маленького магазина нет шансов конкурировать против гигантов - Biedronka, Lidl или Dino.

"Мы видели, насколько популярны польские магазины в Великобритании. Поэтому решили пересадить идею на польскую землю", - говорит Доминик.

Автор: Business Insider В «Одесском магазине» во Вроцлаве покупают преимущественно поляки

Пара вложила в дело несколько сот тысяч злотых. Магазин восточных продуктов в 10 мин от центра города. Во Вроцлаве больше всего мигрантов из Украины. Каждый десятый житель - украинец, по самым скромным подсчетам.

"Еженедельно к нам приходит шесть поддонов с товарами. После нас во Вроцлаве открылось еще несколько магазинов такого типа, но там поставщики везут максимум один поддон в неделю. Практически вся наша продукция из-за границы. Бесспорным лидером является украинское сало. Цена - 200 грн в пересчете за килограмм. Это примерно цена качественной говядины в супермаркете. Пельмени - второй по успеху продукт", - говорит Доминик.

Многие покупают сладости. Список популярных товаров дополняется алкоголем - поляки преимущественно берут коньяки и пиво.

В прошлом "Обзоре прессы" Gazeta.ua писала о действиях украинских властей в пользу олигархов, о предстоящем приходе немецкой сети супермаркетов Lidl на украинский рынок и о бомбе времен Первой мировой войны в Карпатах, которая детонировала из-за костра, и в результате чего погиб мужчина, а другие получили тяжелые ранения.