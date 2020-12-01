Каких нововведений ждать украинцам в последний месяц 2020-го

В декабре 2020 года украинцы будут иметь ряд нововведений в различных сферах жизни. В частности изменился прожиточный минимум, поднимется цена на передачу электроэнергии и плата за телевидение.

Новый прожиточный минимум

Автор: volynnews.com Украинцам подняли прожиточный минимум

С 1 декабря украинцам повысили прожиточный минимум. Теперь он составит для детей до 6 лет - 1921 грн, от 6 до 18 лет - 2395 грн, трудоспособных людей - 2270 грн, для тех, кто потерял трудоспособность - 1769 грн. Соответственно вырастут социальные выплаты, минимальная пенсия и алименты.

"Это повышение настолько незначительное, что мы его и не почувствуем. Так уж традиционно перед новогодними праздниками делают. Прожиточный минимум в Украине должен составлять более 4 тыс. грн. Но такую ​​сумму государство точно не потянет. Тогда придется обложить бизнес весомыми налогами, а такого у нас не любят. У нас, кстати, скандируют о прожиточном минимуме и зарплатах в Польше или Германии, но никто не интересовался, какие налоги их заставляют платить", - объясняет економист Александр Охрименко.

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Дополнительные поезда

Укрзализныця в декабре запустит дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники.

Автор: vcrti.com.ua Укрзализныця запустит дополнительные поезда

Больше поездов будет курсировать с Львова в Одессу, с Ковеля во Львов, из Киева в Херсон, Шостку и Черкасы. Кроме того, из Киева в карпатский курорт Славское будет курсировать новый поезд "Интерсити".

Параллельно с 13 декабря восстановят движение 11 поездов в разные направления.

"Восстановление маршрутов и соответственно развитие внутреннего туризма железнодорожным транспортом остается одним из приоритетов для нашей компании. Мы убеждены, что в условиях пандемии железная дорога - самый безопасный вид транспорта, поэтому работаем над увеличением привлекательности поездов. Ремонтируем вагоны, заботимся о безопасности, устанавливаем камеры, заменяем поручни, обустраиваем полочки для мобильных телефонов и USB-розетки. А еще приятнее для наших клиентов станет снижение стоимости услуги предварительного бронирования билетов для групповых заказов с 200 до 80 гривен", - отметил председатель правления Укрзализныци Владимир Жмак.

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Новая плата за телевидение

Автор: pixabay.com Платить за телевидение нужно будет больше

С 1 декабря в Украине на 20% увеличилась плата за кабельное, спутниковое и интернет-телевидение. Теперь базовый пакет стоит 99 грн.

"До этого тариф был на уровне 80 гривен поэтому подорожание не так и велико. Это стандартная рыночная политика. Чтобы расти, стоит что-то менять. Нельзя в этой да и других сферах совершенствоваться без затрат. Украинские провайдеры хотят зарабатывать деньги за счет абонплаты и качественного контента, а не кучи рекламы. К тому же плата за телевидение в Украине одна из самых низких. Конечно, стоит ждать возмущение некоторых украинцев, ведь у нас любят все бесплатное, пиратское, чем и тормозят развитие телевидения. Кто не захочет платить, может искать альтернативу, подключать Т2. Остальные абоненты просто доплатят те пару десятков гривен", - говорит медиа-эксперт Александр Глущенко.

Подорожает тариф на передачу электроэнергии

С декабря тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии увеличится на 30% и составит 312,76 грн/МВт·ч. Это минимально возможная плата, которая покроет только те расходы, которые компания уже понесла.

Автор: pixabay.com Тарифы на передачу электроэнергии выросли на 30%

"Укрэнерго находится в положении, которое не позволяет удерживать тариф на уровне, что не покрывает определенные статьи расходов, предусмотренных законодательством. Это наш единственный выход. При этом мы больше всех заинтересованы в том, чтобы тариф на передачу оставался стабильным. Для финансирования "зеленого" тарифа нашли дополнительные источники финансирования, применили все механизмы, привлекли кредитные средства, чтобы как можно скорее исправить нашу финансовую ситуацию", - объясняет председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Увеличение тарифа на передачу электроэнергии значительно не повлияет на население, однако может привести к подорожанию для промышленных потребителей.

Реформа украинского энергорынка проводилась поспешно и без предварительной подготовки к новым условиям работы. Об этом говорится в обзоре рынка электроэнергии МЕМО, выполненного исследовательским центром Berlin Economics при поддержке Министерства охраны окружающей среды Германии. Согласно заключению немецких экспертов, переход на новую модель энергорынка имел ряд существенных недостатков.