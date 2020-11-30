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Немецкие эксперты назвали главные провалы энергорынка Украины

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Немецкие эксперты назвали главные провалы энергорынка Украины
Исследовательский центр Berlin Economics: "Переход на новую модель энергорынка имел ряд существенных недостатков"

Реформа украинского энергорынка проводилась поспешно и без предварительной подготовки к новым условиям работы.

Об этом говорится в обзоре рынка электроэнергии МЕМО, выполненного исследовательским центром Berlin Economics при поддержке Министерства охраны окружающей среды Германии.

Согласно заключению немецких экспертов, переход на новую модель энергорынка имел ряд существенных недостатков. Во-первых, цена электроэнергии для конечных потребителей выросла на 15% после того, как с 1 июля 2019 г. энергорынок начал работать по новой модели.

Оказалось, что тариф оператора магистральных линий электропередачи НЭК "Укрэнерго" необоснованно завышен, поскольку в расчетах компании содержалась ошибка объемов передачи. После корректировки тарифа э/энергия для промышленности немного подешевела, но все равно осталась выше, чем до реформы.

Во-вторых, программное обеспечение системы управления энергорынком MMS не заработало в полном объеме даже год спустя после начала работы самого энергорынка в новых условиях. Как следствие - отсутствие прозрачности на балансирующем рынке и рынке вспомогательных услуг (РВУ).

Как отмечают эксперты Berlin Economics, цены РВУ не являются общедоступными, построенные объемы контрактов публикуются только с ежедневной детализацией и без дополнительной информации. Данные балансирующего рынка публикуются со значительной задержкой во времени. Положение ЕС 1227/2011 о прозрачности оптового рынка электроэнергии REMIT до сих пор не применяется в Украине.

Национальная комиссия регулирования энергетики требует провести аудит программного обеспечения энергорынка. Но пока неясно, кто и когда будет его проводить.

Далее, как сообщают немецкие эксперты, минимальные ценовые ограничения балансирующего рынка связаны с показателями рынка "на сутки вперед" (РДН). Эта взаимосвязь позволила отдельным участникам рынка манипулировать ценами РДН с использованием недостатков принятого законодательства.

В результате электроэнергия в Украине в основном значительно дороже, чем на рынках ЕС. Цены, близкие к ограничениям, свидетельствуют об отсутствии конкуренции на рынке. Энерготрейдеры приспосабливают поведение и подают заявки, близкие к ценовым ограничениям.

Кроме того, частные компании, как менее регулируемые участники, имеют преимущество перед крупнейшими игроками на рынке – такими, как госпредприятия "Энергоатом" и "Гарантированный покупатель", вынужденными раскрывать информацию о своих стратегиях в рамках ПСО.

Рыночная власть "Энергоатома" на рынке двухсторонних договоров (РДД) была ограничена ПСО, тогда как власть крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК осталась без внимания государственных регулирующих органов.

ДТЭК имеет рыночную власть на большинстве сегментов рынка в объединенной энергосистеме: доминирует на РДД, контролирует около 40% розничной торговли электроэнергией, может влиять на рыночную цену на РСН, изменяя объемы спроса с помощью торговли внутри своей группы.

В заключении эксперты Berlin Economics отметили, что зона объединенной энергосистемы Украины достаточно велика, чтобы устоять перед конкуренцией со стороны России и Беларуси. Однако вопрос импорта электроэнергии из России и Беларуси лежит в политической плоскости. Он полностью запрещен с апреля 2020 г.

С экономической точки зрения импорт создает нужное конкурентное давление на рынке, но этому решительно противостоят доминирующие игроки, отмечают эксперты Berlin Economics.

"Как показывает анализ данных, активная критика импорта из России началась в ноябре 2019 г. - после того, как ДТЭК не смог обеспечить значительную долю межгосударственных перетоков электроэнергии", - говорится в обзоре МЕМО. В то же время, как показывают исторические данные, что импорт из России и Беларуси не влиял на безопасность энергоснабжения Украины, подчеркивают немецкие эксперты.

Цензор.НЕТ
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