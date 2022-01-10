Зять Медведчука застраивает Москву

Зять подозреваемого в государственной измене и содействии деятельности террористической организации нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Андрей Рюмин наращивает бизнес в Москве.
Об этом сообщил журналист "Радіо Свобода" Максим Савчук.
В конце прошлого года Рюмин и исполнительный директор Capital Group Михаил Хвесько стали владельцами строительной компании "Таймслот" с регистрацией в столице страны-агрессора.
Capital Group – холдинг, ведущий несколько строительных проектов в центре Москвы. В частности, это Capital Towers возле Москва-Сити, The Book на Арбате и резиденция Mandarin Oriental напротив Кремля.
Capital Group и Рюмин сотрудничают с 2019 года. В 2016-м российские СМИ сообщали, что у Ирины Медведчук квартиры в доме, где проживает руководство "Газпрома".
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10 января Печерский районный суд города Киева продлил Медведчуку на два месяца домашний арест, который длится с мая прошлого года.
В мае генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении в государственной измене Медведчуку и еще одному нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку.
В октябре Медведчуку объявили новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.
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