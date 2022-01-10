Зять Медведчука застраивает Москву

Андрей Рюмин женился на дочери Медведчука в 2006 году. Фотоколлаж: "Схеми"

Зять подозреваемого в государственной измене и содействии деятельности террористической организации нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Андрей Рюмин наращивает бизнес в Москве.

Об этом сообщил журналист "Радіо Свобода" Максим Савчук.

В конце прошлого года Рюмин и исполнительный директор Capital Group Михаил Хвесько стали владельцами строительной компании "Таймслот" с регистрацией в столице страны-агрессора.

Capital Group – холдинг, ведущий несколько строительных проектов в центре Москвы. В частности, это Capital Towers возле Москва-Сити, The Book на Арбате и резиденция Mandarin Oriental напротив Кремля.

Capital Group и Рюмин сотрудничают с 2019 года. В 2016-м российские СМИ сообщали, что у Ирины Медведчук квартиры в доме, где проживает руководство "Газпрома".

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