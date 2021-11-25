Журналистка объяснила, почему ОП так быстро отреагировал на гулянку Зеленского в Карпатах

Зеленский так и не объяснил, почему поехал в "Синегору". Фото: Ян Доброносов

Офис президента не реагирует на расследование Bellingcat, в то же время оперативно прокомментировал журналистский материал об отдыхе Владимира Зеленского на дне рождения Андрея Ермака, потому что тема более понятна обществу.

Об этом сказала главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева в эфире телеканала "Україна 24".

"Вагнергейт - очень неудобная тема. История с вертолетами очень понятна всем людям. Вагнергейт - достаточно сложно понять - спецоперация, военная группа Вагнер. Несмотря на имеющийся резонанс.

А касательно использования вертолетов - это действительно громко и это очень понятная история. Чиновники используют государственное имущество для празднования своих собственных юбилеев. Поэтому нужна была столь быстрая реакция, поскольку оно сразу имело эффект информационной бомбы", - объяснила журналистка.

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В то же время в ОП так и не объяснили, почему Зеленский поехал в резиденцию "Синегора".

"Президент сказал, что он уехал в Гуту, в свою резиденцию, но не объяснил, почему он это сделал. Также не объяснил, зачем ему было использовать государственные вертолеты", - отметила Мусаева.

Зеленский с Ермаком "максимально маскировались, чтобы их не смогли вычислить журналисты", сказала главред УП.

"Непонятно, почему Андрей Ермак в своем посту рассказывает о понедельнике. Мы не спрашиваем о понедельнике. И никак не отмечает, где он был в воскресенье. Воспользовавшись вертолетом вылетел в государственную резиденцию "Синегора", - отметила Мусаева.

Президент Зеленский в выходные отгулял день рождения руководителя Ермака на государственной даче "Синегора", сообщил 24 ноября журналист Михаил Ткач. Использовали вертолеты Государственной службы чрезвычайных ситуаций и ВСУ или Национальной гвардии для доставки людей в резиденцию в Карпатах. В ОП отреагировали через два часа после публикации. Заявили, что президент пользуется резиденцией и вертолетами согласно протоколам.