Жена заместителя Венедиктовой приобрела Merсedes за 5% стоимости

Алексей Симоненко работает заместителем генерального прокурора с марта прошлого года. Фото: gp.gov.ua

Жена заместителя генерального прокурора Ирины Венедиктовой Алексея Симоненко приобрела в 2017 году новый Mercedes по цене в 20 раз ниже указанной в таможенной декларации.

Об этом со ссылкой на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщил портал "Слово і діло".

НАПК проверило декларацию чиновника за 2020 год.

Симоненко задекларировал автомобиль Mersedes-Benz S-cupe 400 2016 года выпуска стоимостью 80 тыс. грн. Авто жена Елена приобрела 10 августа 2017-го.

При этом декларант не предоставил договор купли-продажи. По его словам, документы не сохранились и стоимость он записал со слов жены.

Полесская таможня Гостаможслужбы сообщила НАПК, что автомобиль ввезли на территорию Украины по таможенной стоимости 1 млн 661 тыс. грн.

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"Анализ данных с веб-сайта "Авториа" выявил, что рыночная стоимость автомобиля на дату приобретения составляла 1 млн 693 тыс. грн.

То есть член семьи приобрел в 2017 году легковой автомобиль по цене ниже минимальной рыночной стоимости такого аналогичного автомобиля на дату получения права собственности", - говорится в заключении НАПК.

Это может свидетельствовать о наличии в действиях чиновника признаков административного правонарушения, связанного с коррупцией, отметило Агентство.

Привлечь к ответственности за админправонарушение можно не позднее двух лет со дня его совершения. С 2017-го прошло более двух лет, и у НАПК нет оснований принимать меры.

Алексея Симоненко назначили заместителем генпрокурора в марте 2020 года. До этого он 14 лет работал в органах прокуратуры и СБУ.

Активисты сообщали, что Симоненко забрал у НАБУ дело касательно заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова и передал его СБУ. В сентябре СМИ рассказали, что заместитель генпрокурора гулял на дне рождения Татарова. Общественная организация Центр противодействия коррупции обратилась к НАПК относительно возможного конфликта интересов заместителя генпрокурора.