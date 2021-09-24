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В НАПК обратились касательно заместителя Венедиктовой, который гулял на дне рождения Татарова

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В НАПК обратились касательно заместителя Венедиктовой, который гулял на дне рождения Татарова
О праздновании дня рождения заместителя руководителя Офиса президента с чиновниками сообщали журналисты.

В Национальное агентство по предупреждению коррупции обратились по поводу возможного конфликта интересов заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко.

Об этом сообщила общественная организация Центр противодействия коррупции, которая обратилась.

"23 декабря 2020 года руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова отвела себя от дела Татарова и положила на Симоненко полномочия руководителя органа прокуратуры и генерального прокурора.

Заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова вместе с застройщиком Максимом Мыкытасем подозревали во взятке эксперту по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины.

Получив такие полномочия, Симоненко сразу забрал производство у Национального антикоррупционного бюро Украины и передал его следственному управлению Службы безопасности Украины.

Далее Симоненко убрал из дела прокуроров Антикоррупционной прокуратуры, передав ее Департаменту надзора за органами безопасности, фискальной и пограничной службами.

Кстати, согласно приказу Венедиктовой именно Симоненко был определен как ответственный за состояние организации работы этого Департамента", - сообщил ЦПК.

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В организации также заявили, что Симоненко "дважды согласовал ходатайство о продлении срока предварительного расследования, но это не удалось, поэтому еще в марте дело должны были передать в суд".

"Однако прокуроры уже более шести месяцев "тянут резину": Симоненко около 10 раз обращался в суды различных инстанций с заявлениями о разъяснении судебных решений", - сообщили активисты.

Также ГПК напомнил, что Симоненко приехал праздновать на служебном автомобиле день рождения Татарова.

"На момент празднования уголовное производство по Татарову не закрывалось. Сам именинник был в нем статус подозреваемого. А на Симоненко в этом деле возложены полномочия руководителя органа прокуратуры и генерального прокурора", - заявила организация.

ЦПК просит НАПК проверить возможное совершение Симоненко административных правонарушений. "Прокурора могут оштрафовать и впоследствии уволить", - сообщила общественная организация.

В декабре 2020 года Татарову сообщили о подозрении в соучастии о передаче взятки в интересах экс-нардепа и председателя Укрбуда Максима Мыкытася. Последнего обвиняют в хищении госсредств при сооружении жилья для бойцов Нацгвардии.

По версии следствия, взятка предназначалась заместителю директора экспертно-криминалистического центра МВД Константину Дубоносу. Чтобы уменьшить сумму убытков государства в деле с 81 млн грн до 7 млн грн.

СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову, но Ирина Венедиктова отстранила прокуроров, которые вели дело.

НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора в дело.

В сентябре СМИ сообщили, что на дне рождения Татарова гулял заместитель генпрокурора Симоненко.

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24
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