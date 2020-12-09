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среда, 09 декабря 2020 11:22

"Зеленскому упрекнут на международном уровне" - политолог о конфликте с НАБУ

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&quot;Зеленскому упрекнут на международном уровне&quot; - политолог о конфликте с НАБУ
Политолог Виктор Небожеенко о конфликте с Татаровим. Фото: Гал-инфо

Конфликт между Татаровим и Сытником имеет принципиальный характер. Или у нас советская система правоохранительных органов, коррумпированная и адаптирована к любой имитации государственности. Или страна получает полноценную цепь антикоррупционных органов, которые не подвергаются воздействию политики и денег, сказал Gazeta.ua политолог Виктор Небоженко.

"Неважно - кто руководители. Румыния 6 лет ждала своих мужественных следователей и прокуроров. И мы дождемся. Украинская правоохранительная система скрипит. Ей не хватает эффективности и легитимности, а уровень конфликта высокий", - объясняет

То, что Венедиктова включила себя в дело, свидетельствует о ее провинциальность, считает. "Совсем не разбирается в политике. Показывает, что является главным, а антикоррупционных органов не существует.

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Татаров в ОП легко заменяемой фигурой. Но старается быть полезным Ермаку. Президент сейчас не принимает решений. Но ответственность ляжет на него, а не на Ермака или Венедиктову. Неслыханно для западных политических партнеров: представители правоохранительных органов ведут политические бои и втягивают в это президента. Тот должен сразу уволить человека, публичная позиция которой расходится с государственной. Зеленский этого не сделал. Татаров ему нравится, а Сытник - нет. Это уровень политического управления 1996 года. Ни Меркель, ни тому же Путину никто в мире не упрекнет за невыгодного человека в их администрациях. А Зеленскому упрекнут все на международном уровне".

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова утверждает, что собственные решения принимает самостоятельно. Указаний непосредственно президента Владимира Зеленского или людей, которые стоят за ним, не выполняет.

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Дата
09
декабря

Зеленский встретился с Путиным

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