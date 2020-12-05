Венедиктова рассказала о влиянии Зеленского на прокуратуру

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова утверждает, что решение принимает самостоятельно, без указаний президента Владимира Зеленского. Фото: patrioty.org.ua

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова утверждает, что собственные решения принимает самостоятельно.

Указаний непосредственно президента Владимира Зеленского или людей, которые стоят за ним, не выполняет. Об этом Венедиктова сказала в программе "VIP с Натальей Мосейчук" на "1 + 1".

"Все решения, которые я принимаю, это мои самостоятельные решения. Конечно, я прислушиваюсь к мнению президента. Конечно, я могу понять, какая у него позиция может быть. Но он не вмешивается в криминальную юстицию", - уверила Венедиктова.

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Добавила, что реформа прокуратуры продолжается. Партнеры Украина пристально присматриваются к ней. Но о внешнем управлении речь не идет.

"Реформа прокуратуры начиналась под "зонтиком" послов G7. И для послов G7 было важно провести настоящую реформу прокуратуры. Они начинали ее с Русланом Рябошапкой, они продолжают ее со мной. Вторая часть вопроса - внешнее управление. Вопрос спекулятивный, потому что я могу сказать не как политик, а как правоохранитель. О моем внешнем управлении, есть ли у меня внешнее управление? Да, ко мне приходят послы, да, они спрашивают. Но я ни разу не была в посольстве Соединенных Штатов, когда я вообще встала на государственную позицию. А когда приходят послы в прокуратуру и спрашивают, как происходит комиссия, или кого из старых кадров вернули. У меня внешнего управления нет", - рассказала Венедиктова.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова предлагает сделать невозможным увольнение генпрокурора Верховной Радой. Заявила, что когда у генпрокурора есть гарантии профессиональных свобод, он может делать все, что угодно.