Венедиктова рассказала о влиянии Зеленского на прокуратуру

 
Ексклюзивы
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 1557
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1098
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1242
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1557
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 252
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 810
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5220
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 234
Фото
Все фото
5
8
5
6
7
&quot;Львовщина показала пример объединения&quot;: 5 партий подписали меморандум
"Львовщина показала пример объединения": 5 партий подписали меморандум
&quot;За пять лет Львовщину не узнаете!&quot;: председателя облсовета выбрали со скандалом
"За пять лет Львовщину не узнаете!": председателя облсовета выбрали со скандалом
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
Кличко принял присягу мэра Киева
Кличко принял присягу мэра Киева
Возле здания Зеленского установят каток
Возле здания Зеленского установят каток
Видео
Все видео
15 лет добросовестной службы: подчиненный Баканова, топ-чиновник СБУ живет в элитном особняке за 11 млн грн
15 лет добросовестной службы: подчиненный Баканова, топ-чиновник СБУ живет в элитном особняке за 11 млн грн
Зеленский посвятил выборам в Кривом Роге видеообращение
Зеленский посвятил выборам в Кривом Роге видеообращение
Разумков отчитал нардепов за фотосессию на заседании Рады
Разумков отчитал нардепов за фотосессию на заседании Рады
Кравчук назвал Лукашенко злом
Кравчук назвал Лукашенко злом
На Майдане мы отвоевали право самоопределяться как нация — Качурец
На Майдане мы отвоевали право самоопределяться как нация — Качурец
Интервью
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 1557
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
1 Просмотров: 990
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 810
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 306
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 486
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
04 декабря 2020
Просмотров: 261
Як унтерофіцерська вдова
Мій – не побоюся цього слова – друг Ґжеґож Ґауден подався в письменники. Власне тому я вже й не боюся називати його другом. Бо до весни ...
суббота, 05 декабря 2020 10:06

Венедиктова рассказала о влиянии Зеленского на прокуратуру

  Комментировать
Венедиктова рассказала о влиянии Зеленского на прокуратуру
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова утверждает, что решение принимает самостоятельно, без указаний президента Владимира Зеленского. Фото: patrioty.org.ua

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова утверждает, что собственные решения принимает самостоятельно.

Указаний непосредственно президента Владимира Зеленского или людей, которые стоят за ним, не выполняет. Об этом Венедиктова сказала в программе "VIP с Натальей Мосейчук" на "1 + 1".

"Все решения, которые я принимаю, это мои самостоятельные решения. Конечно, я прислушиваюсь к мнению президента. Конечно, я могу понять, какая у него позиция может быть. Но он не вмешивается в криминальную юстицию", - уверила Венедиктова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Венедиктова прокомментировали дела против Порошенко

Добавила, что реформа прокуратуры продолжается. Партнеры Украина пристально присматриваются к ней. Но о внешнем управлении речь не идет.

"Реформа прокуратуры начиналась под "зонтиком" послов G7. И для послов G7 было важно провести настоящую реформу прокуратуры. Они начинали ее с Русланом Рябошапкой, они продолжают ее со мной. Вторая часть вопроса - внешнее управление. Вопрос спекулятивный, потому что я могу сказать не как политик, а как правоохранитель. О моем внешнем управлении, есть ли у меня внешнее управление? Да, ко мне приходят послы, да, они спрашивают. Но я ни разу не была в посольстве Соединенных Штатов, когда я вообще встала на государственную позицию. А когда приходят послы в прокуратуру и спрашивают, как происходит комиссия, или кого из старых кадров вернули. У меня внешнего управления нет", - рассказала Венедиктова.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова предлагает сделать невозможным увольнение генпрокурора Верховной Радой. Заявила, что когда у генпрокурора есть гарантии профессиональных свобод, он может делать все, что угодно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Венедиктова рассказала о влиянии Зеленского на прокуратуру». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
декабря

Эскадра самолетов ВМС США исчезла над Бермудским треугольником

Украина выбрала первого президента

Спасают армию и неизлечимо больных - отмечают День волонтера

Запретили отапливать дома углем

"Сухой закон" продержался 13 лет

В пожаре в театре сгорели около 300 человек

Раньше любили, а теперь судятся - Украина празднует День волонтера

Самое читаемое
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
6
 Просмотров: 24282
Оформляют кредит через код в смс: в Украине появилась новая мошенническая схема
Оформляют кредит через код в смс: в Украине появилась новая мошенническая схема Просмотров: 9729
Бывшие &quot;беркутовцы&quot; служат режиму Лукашенко
Бывшие "беркутовцы" служат режиму Лукашенко Просмотров: 9594
Стоит от 120 тыс. грн - китайские &quot;тесла&quot; разбирают, как горячие пирожки
Стоит от 120 тыс. грн - китайские "тесла" разбирают, как горячие пирожки
4
 Просмотров: 8010
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева 1 Просмотров: 4914
Политика
Тайно и ночью. Избрали председателя Одесского областного совета
Тайно и ночью. Избрали председателя Одесского областного совета Просмотров: 1116
Зеленский раскритиковал украинские СМИ
Зеленский раскритиковал украинские СМИ 1 Просмотров: 612
ЕСПЧ подтвердил объединения трех дел против РФ
ЕСПЧ подтвердил объединения трех дел против РФ Просмотров: 216
Общины Донетчины получат 2,7 млрд грн образовательной субвенции
Общины Донетчины получат 2,7 млрд грн образовательной субвенции
Зеленский подписал закон для завершения реформы децентрализации
Зеленский подписал закон для завершения реформы децентрализации Просмотров: 261
Больше всего комментируют
4
Украина не будет покупать российскую вакцину от Covid-19
3
Укрборонпром закроют - новый гендиректор
3
"Слуга" в Раде рассматривал голую грудь
2
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2
В Раде сошлись на компромиссе: тюрьму за ложь в декларациях не хотят
Голосов: 18488
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть