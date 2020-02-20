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четверг, 20 февраля 2020 10:18

Зеленский занялся местными выборами

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Зеленский занялся местными выборами
Президент лично включился в подготовку его партии к выборам. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский лично подключился к контролю за подготовкой к местным выборам 25 октября.

Об этом пишет "Українська правда" со ссылкой на источники в "Слуге народа".

Зеленский и руководители СН начали осознавать угрозу возможной невысокой поддержки на местных выборах.

Если вдруг партия не удержит свое первенство, на практике это будет означать тенденцию к падению рейтингов не только политсилы, но и лично президента.

"Теперь мало просто сказать, что это люди Зеленского. Надо будет объяснить, какие именно это кандидаты, почему их надо избрать. И люди на местах не очень хотят новых, они ставят логичный вопрос: "А у тебя есть управленческий опыт?" - делится один из руководителей партии, привлеченный к избирательному процессу.

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В Офисе президента местными выборами занимаются два человека: первый заместитель руководителя ОПГ Сергей Трофимов, который отвечает за "регионалку" и первый помощник президента Сергей Шефир, который до этого всячески обходил свою вовлеченность в какие-либо политические процессы.

"Каждый регион: где проблема с людьми, где местные штабы связаны между собой со штабами других партий, где просто расхлябанность. Поэтому нужен независимый фильтр, который сначала будет изучать обстановку, а затем вместе с руководством решать проблемы", - рассказывает член команды президента в парламенте.

Несколько недель назад на одном из совещаний, что касалось выборов, Трофимов предложил идею подобного фильтра - назначить в каждую область куратора по подготовке к выборам в парламент.

В каждую область Банковая отправит по народному депутату, который прежде всего будет отвечать за отбор людей в списки в областных и городских советов, а тогда - за формирование штабов.

По словам очевидцев, идея Трофимова понравилась президенту. Теперь Зеленский лично утверждает список "смотрящих" избранников по регионам.

Первое совещание с избранными уже успел провести Шефир.

Президентская партия "Слуга народа" планирует запустить свой интернет-канал "Слуга-ТВ". В канал вложат деньги, которые партия получила из бюджета.

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