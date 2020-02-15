Президентская партия "Слуга народа" запустит свой канал и газету. Фото - lb.ua

Президентская партия "Слуга народа" планирует запустить свой интернет-канал "Слуга-ТВ".

В канал вложат деньги, которые партия получила из бюджета. Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, передает LB.ua.

Ожидается, что студия будет работать в конгрессно-выставочном центре "Парковый", который объявили официальным офисом партии.

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Также она сказала, что тестовое вещание начнут в марте. Ожидается, что на канале будут отвечать на вопросы представителей региональных властей и журналистов.

Также, по словам Кравчук, на следующей неделе выйдет первый выпуск газеты "Слуга народа".

Партия "Слуга народа" провела съезд 15 февраля. Обсуждали изменения в устав и некоторые последующие шаги по стратегии местных выборов.