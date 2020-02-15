"Слуга народа" запустит свой канал и газету

Президентская партия "Слуга народа" планирует запустить свой интернет-канал "Слуга-ТВ".
В канал вложат деньги, которые партия получила из бюджета. Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, передает LB.ua.
Ожидается, что студия будет работать в конгрессно-выставочном центре "Парковый", который объявили официальным офисом партии.
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Также она сказала, что тестовое вещание начнут в марте. Ожидается, что на канале будут отвечать на вопросы представителей региональных властей и журналистов.
Также, по словам Кравчук, на следующей неделе выйдет первый выпуск газеты "Слуга народа".
Партия "Слуга народа" провела съезд 15 февраля. Обсуждали изменения в устав и некоторые последующие шаги по стратегии местных выборов.
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