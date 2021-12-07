Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов

Игорь Коломойский решил создать проблемы Ринату Ахметову руками президента Владимира Зеленского, считает журналист Юрий Николов. Фото: Офис президента

Олигарх Игорь Коломойский стремится уменьшить влияние и состояние самого богатого украинца Рината Ахметова. Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал соучредитель издания "Наши деньги" Юрий Николов.

"В начале президентства Зеленского Игорь Коломойский дал интервью. Рассказывал, что в Украине несправедливы правила игры. К примеру, Ахметов на руде имеет ренту существенно меньшую, чем Коломойский в добыче нефти. Говорит, я плачу 15 процентов, а он два. Мол, Ахметову выгоднее вести бизнес. Коломойский засел в Украине, невыездной из-за возбужденных против него на Западе уголовных дел за отмывание денег. Не сунется ни в Швейцарию, ни в Израиль. Возьмут под руки и отдадут ФБР. Создает дискомфорт для других олигархов: ребята, либо помогаете мне решать мою проблему, либо тоже будете сидеть в Украине оплеванными и нерукопожатными", - отметил он.

По его словам, Коломойский решил создать проблему Ахметову руками президента Владимира Зеленского.

"В частности с деньгами. Сначала через Укрзализныцу, где у Ахметова есть большие интересы (речь идет о новых тарифах на перевозку группы грузов класса, в который входит железная руда. Ежегодно на этом Ахметов будет терять около 3 млрд грн. - Gazeta.ua). Эти притеснения по деньгам начались в конце лета, и Ахметов понял, что у него проблема. Затем правительство не выплатило ему 3,5 миллиарда в "зеленой энергетике". Это было откровенно и публично. Ибо заплатили всем, кроме Ахметова. Это было принуждение к миру на условиях Банковой. А он сопротивляется. Если потеряет еще несколько миллиардов, то сможет их вернуть, когда заключит новый пакт с властями. Вопрос, будет ли это при нынешнем президенте или при следующем", - добавил Николов.

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Он считает, что закон о деолигархизации направлен прежде всего на то, чтобы сделать олигархов токсичными для Запада.

Чтобы им подорожали европейские кредиты. Еврооблигации есть и у Ахметова, и у Пинчука. Единственный, кому уже безразлично на репутацию - Коломойский. Поэтому закон об олигархах - это приглашение на переговоры", - сказал журналист.

Зеленский за два с половиной года президентства изменился, считает Николов:

"В самом деле, отказался от олигархических денег Ахметова и уже нет ни одного потока от него на "Слуг народа". Эти деньги заместил из "Большого строительства". Зеленский сам превращается в олигарха. Действительно "замочил" Виктора Медведчука, того уже нет как олигарха. Закрыли каналы и лишили дизельной трубы. Скоро она выплеснется в руках Коломойского. Разрабатывают разные варианты, чтобы ею управляла контролируемая им Укрнафта. У Ахметова ничего не будут забирать, но хотят немного раскулачить, чтобы не был единственным украинским олигархом, наполняющим кровяные сосуды страны. Больше нет такого проникновения во все сферы".

Офис генпрокурора открыл более 200 уголовных производств против угольных и энергетических предприятий олигарха Рината Ахметова, заявила Ирина Венедиктова 2 декабря. Накануне этого заявления Государственная экологическая инспекция по поручению премьер-министра начала внеплановую проверку Центрального горно- обагатительного комбината. Он входит в группу Метинвест Ахметова.

В послании к Верховной Раде 1 декабря президент Владимир Зеленский отметил, что "покончит с олигархами". В этот день в парламенте зарегистрировали законопроект о введении временных администраций на объекты энергетической инфраструктуры - генерирующие компании и облэнерго - "в случае угрозы" перебоев с снабжением электричеством. В случае их введения все органы управления и наблюдательные советы этих предприятий будут подчиняться Минэнерго. В "Слуге народа" говорят: документ направлен именно против бизнеса Ахметова.