Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал

США - хороший друг Украины, но есть потребность в большей помощи по противодействию российской агрессии, сказал Зеленский.

Украина готова к российскому вторжению. Об этом президент Владимир Зеленский сказал журналисту американского издания CNN. Журналист побывал на фронте, где украинские военные противодействуют российскому оккупанту, который захватил районы Донецкой и Луганской областей.

"Конечно. С 2014 года мы знаем, что это может произойти каждый день. Они (россияне. - Gazeta.ua) готовы. Но и мы готовы, поскольку находимся на своей земле и на своей территории", - сказал глава государства.

"Если я посещу военную базу, ребята на самой передовой фронта услышат об этом и подумают, что я о них забыл. Они должны знать, что имеют политическую поддержку", - заявил Зеленский.

Если США видят Украину в НАТО, то они должны это сказать прямо и это сделать. Не только на словах, также заявил президент.

Зеленский отметил, что США - хороший друг Украины, но президент Джозеф Байден "должен делать больше", чтобы помочь сдерживать российскую агрессию.

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8-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала этого года на фронте погибли 26 украинских воинов, говорил Зеленский на прошлой неделе. В субботу вечером во время вражеского обстрела вблизи Золотого погиб украинский солдат Андрей Теперык. Из разных регионов РФ под видом контрольных занятий российские вооруженные силы наращивают войска вблизи государственной границы Украины - на севере, востоке и юге, заявлял главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.