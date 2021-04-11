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воскресенье, 11 апреля 2021 14:59

Навсегда 24: имя и фото убитого на Донбассе солдата

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В ВСУ назвали имя украинского военнослужащего, которого российские оккупанты убили у Золотого Луганской области.

Им оказался старший солдат Андрей Теперик, боец ​​92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, сообщается на странице бригады в Facebook.

Автор: facebook.com/92OMBr
  В зоне проведения ООС во время обстрела боевиков 10 апреля погиб военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады 24-летний Андрей Теперик
В зоне проведения ООС во время обстрела боевиков 10 апреля погиб военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады 24-летний Андрей Теперик

Его убили выстрелом из стрелкового оружия. Военному было всего 24 года. Родом мужчина из Харьковской области.

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"Вчера, 10 апреля, в 23:00 российские наемники в очередной раз "придерживались режима прекращения огня" и коварно убили защитника Украины. Неподалеку Золотого выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили старшего солдата Андрея Сергеевича Теперика. Ему было 24 года", - говорится в сообщении.

На Донбассе за прошедшие сутки, 10 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 9 обстрелов по позициям воинов ООС и один пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный погиб. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение.

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