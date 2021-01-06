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среда, 06 января 2021 19:48

Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный

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Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
В Украине нет конституционного кризиса. Личные обиды президента и его окружения начинают диктовать политику в стране, считает Роман Безсмертный. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский вышел за рамками своих конституционных полномочий, приняв решение об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого. То, что происходит вокруг КС - это выяснение личных отношений, а не конституционный кризис. Это вредит стране и портит имидж государства на международной арене, комментирует Gazeta.ua Роман Безсмертный, политик и дипломат.
"Происходит очень опасная вещь - дискредитации и понижение авторитета Конституционного суда как института власти. Статья (154-ю статья Уголовно-процессуального кодекса. Предусматривает отстранения от должности лица, подозреваемого в преступлении. - Gazeta.ua), на которую ссылается президент, не имеет никакого отношения к судьям КС. По отношению к ним, президенту, правительству, народным депутатам есть отдельные статьи и законы, регулирующие их статус, отстранения от должностей и временное прекращение их полномочий. Также порядок ведения следствия, привлечения к ответственности. Зеленский вышел за рамками своих конституционных полномочий. Если взять некоторые решения и заявления президента в вопросах кадровой политики, то в серьезных демократиях уже бы начали процедуру импичмента".

В Украине нет ни конституционного ни политического кризиса, считает Роман Безсмертный:
"Сейчас речь идет о личных счета определенного коллектива людей. Они выясняют отношения между собой, и это никакого отношения не имеет к государственной политике, к институтам власти. Это унизительно для такой большой страны как Украина, что личные обиды президента и его окружения начинают диктовать политику в стране. Потому что если кто-то, в том числе судья КС, совершил действия, которые имеют признаки правонарушения, то для этого есть соответствующий порядок ведения следствия и привлечения к ответственности. Почему президент не прибегает к этому? Для меня это непонятно".

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"Из-за таких вещей наша скорость продвижения к европейским институтам будет замедляться. Это диагноз.
Хочу напомнить, что Украина находится в условиях войны. И надо понимать, что одним из инструментов ее ведения есть внутренняя дестабилизация. Противник использует информационное пространство. Искусственно порождает конфликты между институтами власти, должностными лицами".

Поставить точку в противостоянии Зеленского с Конституционным судом может парламент, объясняет Роман Петрович:
"Обратите внимание - парламент справился со своей задачей, принял соответствующий закон. Но конфликт не остановился. Тогда надо искать причину. Очевидно, что-то готовили или готовят и на пути стоит КС. Есть несколько возможных вариантов. Но ключевое - это какие-то действия, которые имели или должны выходить за рамки Конституции. И они могут быть в сфере безопасности, в сфере внутренней политики или изменении нашего курса внешней политики. То что задумывалось или задумывается, явно не может быть реализовано при сохранении деятельности КС. Парламент может это остановить".

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Президент Владимир Зеленский 29 декабря подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС на два месяца. Перед этим заявил, что Тупицкий конфликтует с ним, обществом, Верховной Радой.
В КСУ этот указ назвали "юридически ничтожным" и вмешательством в работу суда.

В октябре прошлого года Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. 4 декабря 2020-го Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
Александр Тупицкий работает в Конституционном суде с мая 2013 года. В сентябре 2019-му его избрали председателем КС.

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