Зеленский узаконил "ковидную тысячу"

Президент Владимир Зеленский подписал закон о изменениях в государственный бюджет на 2021 год, который предусматривает 8 млрд грн для выплат вакцинированным украинцам.
Отметка появилась на карточке законопроекта №6297 на сайте Верховной Рады 8 декабря.
Программа стартует 19 декабря.
Получить деньги смогут те, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Потратить их можно будет на билеты в кинотеатр, театр, на концерт, занятия спортом, покупку книг или путешествия по Украине на поезде или самолете.
Участие в программе можно будет принять через мобильное приложение "Дія".
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В понедельник президент записал видеообращение, в котором пообещал 1000 грн вакцинированным обеими дозами.
1000 грн невозможно будет получить наличными. Программа будет действовать для тех, кто вакцинировался до и после 19 декабря.
2 декабря Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет.
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