Зеленский узаконил "ковидную тысячу"

Программа стартует 19 декабря. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон о изменениях в государственный бюджет на 2021 год, который предусматривает 8 млрд грн для выплат вакцинированным украинцам.

Отметка появилась на карточке законопроекта №6297 на сайте Верховной Рады 8 декабря.

Программа стартует 19 декабря.

Получить деньги смогут те, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Потратить их можно будет на билеты в кинотеатр, театр, на концерт, занятия спортом, покупку книг или путешествия по Украине на поезде или самолете.

Участие в программе можно будет принять через мобильное приложение "Дія".

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