Зеленский тянет на местные выборы "русский мир": появились подробности об одном из кандидатов в меры

Кандидат в мэры Кривого Рога от "Слуга народа" Дмитрий Шевчик, которого представляли в присутствии президента Владимира Зеленского, распространяет запрещенную в Украине коммунистическую символику с кремлевской пропагандой.

Об этом в Facebook сообщил журналист Алексей Братущак. Он напомнил о фото Шевчика, которое тот запостил в этом году.

На фото настоящее кандидат от "слуг" на фоне серпа и молота с "полком победы".

Журналист также пишет, что Шевчик - человек экс -"регионала" Вадима Новинского.

"За что Зеленский так с родным городом?

На мэра Кривого Рога от "слуг" пойдет Дмитрий Шевчик. Пишут, что это от Ахметова. Но это не совсем так.

Шевчик - менеджер компании Ахметова. Но он - человек бизнес-партнера Ахметова Вадима Новинского. Там и победобесие на лице, и РПЦ мозгов. Также Шевчик - депутат облсовета от "Оппоблока".

После этого можно уже и Новинского принимать во фракцию "слуг". Более того, он мог бы и возглавить фракцию Зеленского", - пишет журналист.

Также, по словам Алексея Братущака, во время последнего визита в Кривой Рог Зеленский намекнул - "Метинвест" Ахметова уложиться в реконструкцию стадиона, на котором должен играть "Кривбасс".

"Такой себе чендж.

Когда-то Новинский вкладывался в футбольный клуб "Севастополь". Ну и где теперь Севастополь? Я даже не о клубе, а о городе.

Сначала заходит РПЦ и "полк победы", ну а потом и все остальные прелести "русского мира".

Вот зачем Зеленский так с родным городом?", - пишет журналист.

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Дмитрий Шевчик - гендиректор Центрального горно-обогатительного комбината. Его, как кандидата в мэры Кривого Рога от СН, представили на прошлой неделе. В апреле 2015-го Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. В частности, об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов и запретила их пропаганду. Законы в частности запрещают советскую символику, открывают архивы советских спецслужб.