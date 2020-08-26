Зеленский представил кандидатом в мэры "оппоблоковца"

Во время рабочего визита президента Владимира Зеленского в Днипро представили кандидатов на должность городского головы от партии "Слуга народа".

"Слуги" выдвинули в мэры Кривого Рога депутата областного совета от "Оппозиционный блок", генерального директора Центрального горно-обогатительного комбината Дмитрия Шевчика, сообщает Depo.ua

"Я уверен, что он победит и Кривой Рог поддержит", - сказал Зеленский.

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Представление происходило в яхт-клубе "Сич".

Кандидатом на должность городского головы Днипра стал главный врач областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Автор: depo.ua

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В среду в Киеве мэр Виталий Кличко представил команду партии "Удар" на местных выборах. В ней, в частности, - голкипер Александр Шовковский. Местные выборы запланированы на 25 октября.