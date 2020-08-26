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среда, 26 августа 2020 13:40

Шовковский идет на выборы
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Шовковский настроен на успех в политике.

Легендарный вратарь сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Шовковский идет на местные выборы. Об этом шла речь на съезде партии "Удар" в среду.

Шовковского в команде "Удара" представил мэр столицы Виталий Кличко.

"С новых лиц партии он, к сожалению, не смог присутствовать. Он присутствует здесь, но виртуально", - сказал Кличко.

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Шовковский в видеообращении заявил: "Я, как человек активный и неравнодушный, хочу присоединиться к изменениям в нашей столице и в нашей стране. Я достиг успеха в спорте и настроен на успех в политике.

К сожалению, сейчас не могу быть рядом, потому что нахожусь в штабе национальной сборной, где готовимся к матчам Лиги наций. Благодарен Виталию Владимировичу, который предложил мне присоединиться к его команде "Удара", я не подведу".

Сейчас спортсмен работает в тренерском штабе сборной Украины по футболу.

Также в команде представили народного депутата 8-го созыва (фракция БПП) Оксану Юринец, начальника управления по вопросам гражданской защиты КГГА Романа Ткачука, сурдопереводчицу Лесю Петровскую, руководительницу департамента молодежи и спорта КГГА Юлию Хан.

Съезд проходил в Национальном спорткомплексе "Олимпийский".

"Удар" идет на местные выборы. Идет отдельно. Ради развития страны мы готовы сотрудничать с демократическими, проевропейскими силами в новом Киевсовете, вновь избранных местных советах на всех уровнях. Это сотрудничество будет открытым в интересах граждан, а не отдельных политиков", - заявил Кличко.

15 июля Верховная Рада назначила очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов. Они должны состояться 25 октября этого года.

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Дата
26
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