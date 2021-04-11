Зеленский становится опасным, украинский русский язык и первый год после Путина: 5 блогов недели

Зеленский очень напоминает раннего Путина, считает писательница Зоя Казанжи. Фото: Reuters

Gazeta.ua предлагает 5 самых популярных блогов на этой неделе.

1. На прошлой неделе власть привлекала внимание союзников к российским войскам на украинских границах. Нашу обеспокоенность Запад воспринял серьезно. Считает, что новое военное вторжение России в Украину возможно. И в этой ситуации Владимир Зеленский отправляется в Катар. Такое поведение Зеленского с точки зрения дипломатии свидетельствует о том, что реальной угрозы нет. Теперь нам просто не будут доверять, когда мы будем о ней говорить. Нельзя кричать "волки" и показывать, что сам тех волков не замечаешь, считает публицист Виталий Портников.

2. Единственный вариант стать успешной страной - признать раз и навсегда, что в Украине один единственный язык - украинский. А все спекуляции вокруг "украинского русского языка" - это танцы с бубнами, которые приведут не только к усилению внутреннего противоречия в стране, но и к дальнейшей российской агрессии. Национальную идентичность невозможно сформировать на основе многообразия. Рано или поздно это приведет к коллапсу, убежден политолог Виктор Таран.

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3. Время, когда мы смеялись над Зеленским, похоже, закончилось. Он становится опасным. Мне Зеленский очень напоминает раннего Путина. Кажется, что именно Путин является для него определенной ролевой моделью, на которую он хочет быть похожим. Отсюда и рассказы о заглядывании в глаза, о том, что именно он, Зеленский, сможет договориться с Путиным. Потому что Зеленский чувствует в нем своего, видит в нем самого себя, но через несколько лет, рассуждает писательница Зоя Казанжи.

4. Появление Алексея Арестович возле Зеленского не случайно. Потому что Арестович, известный своим талантом переобуваться в воздухе и мгновенно менять взгляды на прямо противоположные, является воплощением украинской версии постмодернизма. Он основывается на посыле, что в мире нет объективной истины, что в нем отсутствуют абсолютные ценности, но зато человеческая вселенная - это бесконечные интерпретации, деконструкция, ирония и игра. Арестович - идеальное воплощение ценностной амебы: то он "украинский патриот", а то космополит, то он ревностный "порохобот", а то не менее ревностный "зеленофил", считает юрист Геннадий Друзенко.

5. Представьте себе первый год после Путина. Он не вечен. Явного преемника у него нет и не предвидится. Множество правящих банд не отдадут власть представителю какой-либо одной из них. Будет как после смерти Сталина и снятия Хрущева - коллективное руководство, с номинальным первым лицом, главное достоинство которого в том, что другие не видят в нем угрозы для себя. Однако вскоре неизбежно начнется война пауков в банке, рассуждает социолог Игорь Эйдман.