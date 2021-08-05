Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог

Игорь Попов: "Средний класс неорганизованный, но если кто-то покажет, что реально борется против усиления контроля и дополнительных налогов, – получит его поддержку". Фото: Тарас Подолян

За два года Владимир Зеленский разобрался во всех рычагах власти, стал жестче. Он уже не играет роль президента, а стал им. Реально управляет, рассказал в интервью журналу "Країна" политолог Игорь Попов.

"Зеленский перетряхнул кадры. В начале каденции назначал людей, не выполнявших свои обязанности. Сейчас у него есть собственное правительство и Офис. Выяснил, чего хочет от своей партии. Возможно, ее переименуют в "Блок Зеленского", и она будет иметь такие же рейтинги, как и президент", – отмечает он.

"Европейская солидарность" консолидирует патриотический электорат, забирая его у "Голоса". Последний сам виноват – много внутренних проблем и непонимания, какой партией они хотели стать. Плюс уход Вакарчука ударил по электорату. "Голосу" нужен ребрендинг, считает политолог.

"Значительная часть наших избирателей разделяет западные экономические и мировоззренческие ценности. Но все это забирает "ЕС". Средний класс, который испытывает давление от власти, мог бы быть избирателем "Голоса". Но он недостаточно сильно звучал для защиты этих людей, поэтому потерял популярность. Средний класс неорганизованный, но если кто-то покажет, что реально борется против усиления контроля и дополнительных налогов, – получит его поддержку", – убежден Попов.

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"ОПЗЖ – почти монополист на фланге пророссийских избирателей. Но санкции против Медведчука взорвали ее изнутри, поэтому существует риск распада на несколько политсил или смены лидера. "Батькивщина" в хорошей динамике – выбрала тему защиты крестьян от давления по продаже земли. Сохранит электоральное ядро", – отметил эксперт.

Полное интервью с Игорем Поповым читайте в журнале "Країна"

Партия "Слуга народа" имеет 24,1% поддержки избирателей, согласно июльскому опросу группы "Рейтинг". За "Европейскую солидарность" готовы отдать голоса 14,3% опрошенных. Почти равные по электоральной поддержке "Батькивщина" и ОПЗЖ – 12,8% и 12,4% соответственно. Самый низкий рейтинг имеет партия "Голос" – за нее готовы проголосовать лишь 2%.