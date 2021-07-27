"Слуга народа" не нарастила в рейтинге

Партия "Слуга народа" имеет 24,1% поддержки избирателей. На конец июня и начало июля за президентскую политсилу были готовы голосовать 24,9%. Фото: DW

Партия "Слуга народа" имеет 24,1% поддержки избирателей, согласно нового опроса группы "Рейтинг". В то время, как на конец июня и начало июля за президентскую политсилу были готовы голосовать 24,9%.

"Европейская солидарность" на втором месте в рейтинге политических партий, который обнародовала группа "Рейтинг". ОПЗЖ уступила третье место "Батькивщине" по сравнению с результатами на конец июня-начало июля.

Среди те, кто определились и намерены голосовать, избиратели готовы поддержать:

1. "Слуг народа" - 24,1% (результаты опроса на стыке июня-июля - 24,9%);

2. "Европейскую солидарность" - 14,3% (13,5%);

3. "Батькивщину" - 12,8% (12,3%);

4. ОПЗЖ - 12,4% (12,8%);

5. "Украинскую стратегию Гройсмана" - 5% (4,5%);

6. "Радикальную партию" Олега Ляшко - 4,8% (4,7%);

7. Партию Мураева "Наши" - 4,8% (4,3%);

8. УДАР Виталия Кличко - 4,3% (4,1%);

9. "Силу и Честь" - 4,1% (4,8%);

10. "Свободу" - 3,4% (2,6%).

Остальные партии получают менее 3%. В том числе "Голос" имеет 2%.

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Опрос проводился с 23 по 25 июля. По телефону опросили 2500 совершеннолетних украинцев по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность - не более 2%. Заказчика не разглашают.

За президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 27,7% опрошенных украинцев, если бы в ближайшее время состоялись выборы, свидетельствуют данные опроса группы "Рейтинг". За пятого президента, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко проголосовали бы 13,4% опрошенных. Далее следуют лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко (11,4%), лидер ОПЗЖ Юрий Бойко (10,1%), Игорь Смешко (7,8%), Владимир Гройсман (6,1%), Евгений Мураев (6, 0%), Дмитрий Разумков (4,1%).