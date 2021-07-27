"Слуга народа" не нарастила в рейтинге

 
Ексклюзивы
1/5
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
Просмотров: 1656
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 360
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
1 Просмотров: 387
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 990
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2907
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 378
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
Просмотров: 567
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
42 Просмотров: 1260
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Просмотров: 1620
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 4644
Фото
Все фото
5
14
6
6
23
Назначили нового главнокомандующего ВСУ: что о нем известно
Назначили нового главнокомандующего ВСУ: что о нем известно
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
Железнодорожники воровали горючее: объем впечатляет
Железнодорожники воровали горючее: объем впечатляет
Путешествие в Грузию с &quot;двойником Шмигаля&quot; и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Видео
Все видео
"Слуге"-преемнику Монастырского вручили временное удостоверение нардепа
"Слуге"-преемнику Монастырского вручили временное удостоверение нардепа
Мэр города подрался с активистом через неудобные вопросы: видео инцидента
Мэр города подрался с активистом через неудобные вопросы: видео инцидента
Мендель назвала Пескова "коллегой" и выслала ему книжку
Мендель назвала Пескова "коллегой" и выслала ему книжку
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Подарите нам гордость" - Зеленский обратился к украинским олимпийцам
"Подарите нам гордость" - Зеленский обратился к украинским олимпийцам
Интервью
1/5
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
Просмотров: 684
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 918
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 387
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 846
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1332
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
26 июля 2021
4 Просмотров: 981
Погано тебе розумію
– Твоя страна – Украина. Но родной язык – русский. Никогда не бойся про это говорить, – каже чоловік 6-річному сину на ...
вторник, 27 июля 2021 19:48

"Слуга народа" не нарастила в рейтинге

2 Комментировать
&quot;Слуга народа&quot; не нарастила в рейтинге
Партия "Слуга народа" имеет 24,1% поддержки избирателей. На конец июня и начало июля за президентскую политсилу были готовы голосовать 24,9%. Фото: DW

Партия "Слуга народа" имеет 24,1% поддержки избирателей, согласно нового опроса группы "Рейтинг". В то время, как на конец июня и начало июля за президентскую политсилу были готовы голосовать 24,9%.

"Европейская солидарность" на втором месте в рейтинге политических партий, который обнародовала группа "Рейтинг". ОПЗЖ уступила третье место "Батькивщине" по сравнению с результатами на конец июня-начало июля.

Среди те, кто определились и намерены голосовать, избиратели готовы поддержать:

1. "Слуг народа" - 24,1% (результаты опроса на стыке июня-июля - 24,9%);

2. "Европейскую солидарность" - 14,3% (13,5%);

3. "Батькивщину" - 12,8% (12,3%);

4. ОПЗЖ - 12,4% (12,8%);

5. "Украинскую стратегию Гройсмана" - 5% (4,5%);

6. "Радикальную партию" Олега Ляшко - 4,8% (4,7%);

7. Партию Мураева "Наши" - 4,8% (4,3%);

8. УДАР Виталия Кличко - 4,3% (4,1%);

9. "Силу и Честь" - 4,1% (4,8%);

10. "Свободу" - 3,4% (2,6%).

Остальные партии получают менее 3%. В том числе "Голос" имеет 2%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки

Опрос проводился с 23 по 25 июля. По телефону опросили 2500 совершеннолетних украинцев по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность - не более 2%. Заказчика не разглашают.

За президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 27,7% опрошенных украинцев, если бы в ближайшее время состоялись выборы, свидетельствуют данные опроса группы "Рейтинг". За пятого президента, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко проголосовали бы 13,4% опрошенных. Далее следуют лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко (11,4%), лидер ОПЗЖ Юрий Бойко (10,1%), Игорь Смешко (7,8%), Владимир Гройсман (6,1%), Евгений Мураев (6, 0%), Дмитрий Разумков (4,1%).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Слуга народа" не нарастила в рейтинге». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

"Именно так я и хотел уйти из жизни" - художник выстрелил в себя посреди пшеничного поля

Украинские военные освободили два неселенных пункта

Скниловская трагедия: самолет упал на людей

На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака

Город освободили от врага

Самое читаемое
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
 Просмотров: 7794
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
3
 Просмотров: 5994
Гороскоп на 26 июля: в чью жизнь придут деньги и слава
Гороскоп на 26 июля: в чью жизнь придут деньги и слава
 Просмотров: 4977
Как жить с низким потолком: фото-примеры квартир после ремонта
Как жить с низким потолком: фото-примеры квартир после ремонта
4
 Просмотров: 4041
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
22
 Просмотров: 3141
Политика
У нас есть постоянная линия соприкосновения, не продвигающаяся вглубь - эксперт о перемирии
У нас есть постоянная линия соприкосновения, не продвигающаяся вглубь - эксперт о перемирии
 Просмотров: 27
Зеленский звонил Путину накануне срыва спецоперации по "вагнеровцам" – Омельченко
Зеленский звонил Путину накануне срыва спецоперации по "вагнеровцам" – Омельченко 1 Просмотров: 198
Назначили нового главнокомандующего ВСУ: что о нем известно
Назначили нового главнокомандующего ВСУ: что о нем известно
5
 Просмотров: 837
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента 1 Просмотров: 135
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
 Просмотров: 684
Больше всего комментируют
4
Погано тебе розумію
4
Институт языкознания заговорил о переводе украинского на латиницу
2
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
2
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
1
Переход был в 100 м: попытка мужчины перебежать дорогу стала роковой
Голосов: 7843
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть