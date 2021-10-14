Зеленский созывает заседание СНБО

О темах заседания информация отсутствует. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поручил организовать проведение заседания Совета по нацбезопасности и обороны Украины 15 октября.

Заседание состоится в 16.00. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Президент поручил Секретарю СНБО Украины Алексею Данилову организовать проведение заседания СНБО Украины", - сказано в сообщении.

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Информация о темах заседания пока отсутствует.

Прошлое заседание СНБО состоялось 17 сентября. На нем, среди прочего, решили ввести санкции против участников "избирательного процесса" в Госдуму РФ на оккупированных территориях - членов участковых комиссий, агитаторов, кандидатов, всех наблюдателей.