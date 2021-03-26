Зеленский снова прибегает к админресурсу на выборах

Новость с кандидатом от "Слуги народа" Вирастюком появилась на сайте президента 22 марта. Вирастюка в тексте назвали, как "общественный деятель".

Президент Владимир Зеленский создает дополнительные преимущества и использует государственный ресурс для кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в Верховную Раду по округу №87. Об этом сообщил Комитет избирателей.

Так, 22 марта на официальном сайте президента опубликовали новость: "Владимир Зеленский обсудил с Василием Вирастюком течение вакцинации в Ивано-Франковской области и помощь местному малому бизнесу во время карантина".

В рабочем совещании президента приняли участие председатель Ивано-Франковской ОГА, председатель Надвирнянской объединенной территориальной громады и кандидат от "слуг". В тексте сообщения сайта президента приведен ряд комментариев Вирастюка.

Это является примером использования административного ресурса и скрытой агитацией в пользу кандидата от "СН", отметила общественная организация.

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Комитет избирателей призвал президента придерживаться принципов честных и свободных выборов и не создавать дополнительные преимущества для отдельных кандидатов.

Выборы в округе №87 пройдут в воскресенье 28 марта. Зарегистрированные 15 кандидатов в народные депутаты.

В прошлом году накануне местных выборов президент Владимир Зеленский ездил по областям, где представляет кандидатов от партии "Слуга народа". В общественных организациях - "Опоре" и Комитете избирателей - заявляли, что это использование административного ресурса и политическая коррупция.