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Зеленский сказал об историческом выборе Украины и "навязчивых идеях" россиян

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Зеленский сказал об историческом выборе Украины и &quot;навязчивых идеях&quot; россиян
Зеленский сказал о национальных интересах и безопасности. Фото: president.gov.ua

Интеграция Украины в ЕС и НАТО является историческим выбором. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью "Інтерфакс-Україна".

"Украина, как и любое суверенное государство, самостоятельно выбирает, как обеспечивать реализацию собственных национальных интересов. Особенно с точки зрения безопасности. Это не подлежит сомнению", - сказал глава государства.

Комментируя слова президента страны-агрессора РФ Путина об "освоении Украины иностранными контингентами", Зеленский назвал их "навязчивой идеей".

"Нет сомнения в том, что тема нашей активной ценностной интеграции в европейское и евроатлантическое сообщество сильно тревожит россиян. Это выглядит навязчивой идеей.

Но объективно все форматы учений, которые происходят с участием наших партнеров, проработаны давно. Например, учения "Си Бриз" проводятся еще с 1997 года. Разве можно в этом использовать термин "военное освоение"? Это странно", - сказал президент.

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"Повторю ключевое: субъектность государства, а Украина является субъектом глобальной политики, определяется четким пониманием своих интересов и потребностей, а также активной позицией по отстаиванию этих интересов", - отметил Зеленский.

Отвечая на вопрос, почему тема НАТО постоянно вызывает резкую реакцию РФ, Зеленский сказал: "Это как постоянно говорить об устаревшем страхе с детства, что кто-то страшный выйдет ночью из шкафа и напугает". "Но в шкафу никого нет. Это просто шкаф", - резюмировал глава государства.

Также Зеленский прокомментировал слова Путина о "внешнем управлении" Украины со стороны США.

"Тезисы о "внешнем управлении" - чисто пропагандистская мантра для внутреннего потребителя в России. Потому что в реальном мире все вопросы по Украине решаются исключительно в Украине и украинским государством, а не в любой соседней стране и не "теневыми посредниками", которые сейчас находятся под домашним арестом или в розыске", - сказал Зеленский.

Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции.

В прошлом году Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. Это предусматривает более широкий обмен информацией.

В этом году украинские воинские звания переведены на коды военных рангов НАТО.

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