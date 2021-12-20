Зеленский сказал, когда Украина будет в НАТО

Зеленский сказал, что Украина должна стать мощным государством. Фото: Офис президента

Украина будет в НАТО тогда, когда там поймут роль государства в усилении самого альянса.

Президент Владимир Зеленский сказал об этом во время совместной конференции с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой.

"Украина или такие страны, как Украина, будут в НАТО только тогда, когда само НАТО поймет, что не НАТО усиливает другие государства в сфере безопасности, а другие мощные государства усиливают НАТО", - сказал Зеленский.

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Он говорит, что Украина должна стать мощным государством в сфере безопасности. И тогда мы сможем стать членом НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой. Президенты встретятся в резиденции "Синегора" в селе Гута Ивано-Франковской области. Встреча состоялась в формате "люблинского треугольника".