Зеленский с президентом Польши говорили о вступлении Украины в НАТО

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши. Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский 10 февраля провел телефонный разговор с польским коллегой Анджеем Дудой.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Лидеры двух стран обсудили, в частности, дальнейшее сотрудничество в рамках нового регионального формата Украина - Польша - Великобритания.

"Владимир Зеленский отметил важную роль польского председательства в ОБСЕ с точки зрения обеспечения мирного урегулирования на Донбассе и региональной безопасности в Европе", - говорится в сообщении.

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В ходе разговора президенты уделили внимание путям реализации вступления Украины в Европейский Союз и НАТО.

Лидеры Украины и Польши положительно отметили достижение договоренностей по разрешениям на осуществление международных грузовых перевозок.

Зеленский поблагодарил за поддержку Польшу в укреплении обороноспособности и устойчивости Украины.

Украина, Британия и Польша создают новый малый альянс в сфере безопасности. С такой инициативой выступила Украина еще в прошлом году. В настоящее время стороны заканчивают финализировать детали соглашения о новом формате трехстороннего сотрудничества. Новый формат не привязан к локальной географии – это объединение стран, разделяющих общие принципы, стремящиеся укреплять безопасность и развивать торговлю, готовые к конкретным действиям.