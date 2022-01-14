Зеленский предложил Байдену трехстороннюю встречу с Путиным

По словам Андрея Ермака, ОП ожидает ответ на предложенную встречу. Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену провести трехсторонние переговоры вместе с главою Кремля Владимиром Путиным.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время дискуссии с американским дипломатом Джоном Гербстом.

"Мы ждем реакции России, но наши партнеры в США восприняли предложение с интересом", - сказал Ермак 14 января.

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Формат возможной встречи пока не определили. Она может пройти как онлайн-саммит.

"Мы считаем, что можно было бы проработать трехстороннюю встречу. Возможно видеоконференцию", - добавил Ермак.

12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета НАТО - Россия. Тема встречи - требования Москвы по так называемым "гарантиям безопасности", а также наращиванию войск Кремля вблизи Украины. По итогам встречи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил России, что у нее нет "права вето" на членство Украины в Альянсе.