"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США

В Женеве состоялась встреча представителей США и России по поводу требований Москвы к Америке и НАТО отступить из Восточной Европы. Это происходит на фоне массового скопления российских войск и техники возле украинских границ и угроз новой российской агрессии. Что об этом писали в мировых СМИ.

"Россия умаляет угрозу Украины в переговорах из США", ВВС, Великобритания

Россия сообщила США, что не намерена нападать на Украину. Об этом представитель России заявил в Женеве. После встречи, которая длилась семь часов в понедельник, 10 января, стороны договорились продолжить усилия, чтобы снизить напряженность. Но не видно никаких признаков серьезного прорыва.

Российские и американские дипломаты обсудили лицом к лицу противостояние из-за Украины и требования России к НАТО отступить из Восточной Европы. Хотя согласия не достигли, стороны выразили обеспокоенность и изложили требования с возможностью продолжить разговоры в будущем.

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Однако пропасть между сторонами остается глубокой. США призвали Россию к деэскалации ситуации и отводу войск от границ Украины, но не получили никаких гарантий, что это произойдет.

Автор: ВВС Карта расширения НАТО на восток в Европе после 1997 года

Россия требует от НАТО дать "железобетонные гарантии", что Альянс никогда не предложит Украине членство. США категорически отвергли такое требование. Америка предлагает России идею взаимного ограничения военных учений и развертывания ракет в Европе, но ожидаемо, для Москвы этого мало.

Оптимисты указывают, что переговоры были деловыми, а Россия говорит, что не намерена нападать на Украину. Пессимисты говорят, что даже после таких заверений американские чиновники не уверены, действительно ли Москва настроена на дипломатический путь разрешения кризиса.

Автор: Reuters Представительница США на переговорах Венди Шерман

Заместитель госсекретаря Венди Шерман заявила, что Америка отвергла российские предложения, которые были "неприемлемыми", включая требование, чтобы НАТО взяло обязательство никогда не принимать Украину.

Не позволим никому закрыть политику открытых дверей Альянса, которая всегда была центральной для НАТО - Госдеп

"Мы не позволим никому закрыть политику открытых дверей Альянса, которая всегда была центральной для НАТО", - сказала Шерман.

Представитель МИД России Сергей Рябков сказал, что переговоры были "деловыми и профессиональными", но предупредил США не "недооценивать риски" напряженности.

Автор: Reuters Представитель России на переговорах Сергей Рябков

Встреча в понедельник прошла без европейских союзников, включая Украину. Однако Шерман и другие американские чиновники заверили, что Украину, Европу и членов НАТО включат в переговоры, если будут какие-либо решения, касающиеся этих стран.

В понедельник верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррелль заявил, что считает, что российское вторжение все еще возможно.

Вынос: По ту сторону границы 100 тыс. русских военных. Наверное, они пришли туда не попить кофе! - Боррель

"По ту сторону границы 100 тыс. русских военных. Пожалуй, они пришли туда не попить кофе!", - сказал он.

"США заявляют об отсутствии прорыва в "откровенных" переговорах с Россией по поводу кризиса на границе с Украиной", CNN, США

Венди Шерман заявила, что пока не знает, готова ли Россия к деэскалации ситуации с Украиной.

После встречи Рябков заявил, что, несмотря на волнение США по поводу российских войск вдоль украинских границ, Москва не планирует начинать военные действия.

Автор: Reuters Венди Шерман (слева) и Сергей Рябков (справа) на переговорах по безопасности в понедельник, 10 января, в Женеве

Мы объяснили, что не планируем нападать. Все учения войск проводятся на территории России, и нет оснований опасаться сценария эскалации", – сказал он.

Шерман говорит, что США очертили деэскалацию как отведение Россией тысяч военных от границ с Украиной в казармы или объяснения, какие учения они проводят, и каковы их цели. По ее словам, россияне говорят, что скопление войск не является предвестником вторжения.

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По словам Шермана, США и Россия провели "полезные дискуссии", но не было конкретики. Рябков назвал переговоры "деловыми" и "профессиональными", но никакого прогресса не добились.

"Что касается центрального вопроса для России об отказе от расширения НАТО, то нет прогресса. Это дальше одна из главных проблем. Все остальное зависит от того, что будет дальше в этом вопросе", – сказал Рябков.

Пакет помощи США для Украины предусматривает стрелковое оружие и боеприпасы, радиоприемники, медицинское оборудование, запасные части

В конце декабря администрация президента США Джо Байдена тихо позволила предоставить Украине дополнительные $200 млн в помощь в сфере безопасности. Пакет позволяет дать Украине большую часть того же оборонного оборудования, которое США давали в прошлом, включая стрелковое оружие и боеприпасы, радиоприемники, медицинское оборудование, запасные части и другое оборудование. Пакет был утвержден за несколько недель до того, как Америка и Россия должны были начать переговоры.

На доставку этого оборудования потребуется время. Доставка другой помощи, на $60 млн, санкционированные прошлым летом, уже близится к завершению.

В Госдепе заявили, что вооружение Украине уже доставили в последние недели, и помощь будет поступать дальше.

За последний год мы дали Украине больше помощи в области безопасности, чем когда-либо с 2014 года. Поставки продолжаются и на ближайшие недели запланировано еще больше – Госдеп

"Не собираюсь вникать в каждый транш помощи в области безопасности. За последний год мы дали Украине больше помощи в области безопасности, чем когда-либо с 2014 года. Эти поставки продолжаются и на ближайшие недели запланировано еще больше", - сказал представитель Госдепа.

По состоянию на середину декабря США дали Украине помощи в сфере безопасности более чем на $450 млн. Администрация Байдена поставила в Украину новые ракеты Javelin и командно-пусковые установки к ним, патрульные катера класса Island, аптечки, радиоприемники, электронику, медицинское оборудование, двигатели, генераторы.

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Госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что администрация продолжает оказывать оборонную помощь Украине.

"Если будет дальнейшая агрессия России против Украины, увидим еще больше этой помощи", – сказал Блинкен.

Эти поставки не изменят правила игры в противостоянии Киеву и Москве. Их недостаточно, чтобы стать серьезным препятствием для российского вторжения. Однако украинцы дали понять Штатам, что хотят дополнительной помощи в сфере безопасности, в додачу до уже предоставленного оборонительного оружия.

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Блинкен в преддверии переговоров сказал, что не видит перспектив для прорыва в переговорах.

"Трудно увидеть реальный прогресс в атмосфере эскалации, тяжело говорить с пистолетом у виска Украины. Поэтому если мы действительно собираемся достичь прогресса, нам следует увидеть деэскалацию. Россия должна отступить от угроз в отношении Украины. Мы здесь, потому что в последнее десятилетие Москва не раз совершала акты агрессии против соседей - Грузии, Молдовы, Украины, а теперь снова угроза для Украины", - сказал Блинкен.

"Санкции против России не действуют": почему существует скептицизм по поводу предупреждений Вашингтона Москве относительно Киеве", CNBC, США

Эксперты говорят, что введение санкций против России может не помочь решить проблему и не устранить напряженность в отношениях России и США из-за Украины.

"Санкции против России не действуют. Москва просто становится еще упрямее. В ответ Запад тоже становится все более упрямым. И мы становимся ближе к действительно опасному противостоянию в сфере безопасности", – говорит бывший посол Великобритании в России Тони Брентон.

Почётный директор Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета Анджела Стент также считает, что угроза санкций не отпугивает Россию.

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Если Путин решит вторгнуться в Украину, не уверена, что перспектива санкций его сдержит. Российское вторжение возможно, шансы 50:50. Это может быть более ограниченное вторжение, чем массовое, как говорили до сих пор. Такая опасность существует", – говорит Стент.

Штаты и Россия провели переговоры в Женеве и планируют продолжить дискуссии в Совете "Россия-НАТО" в Брюсселе в среду. После этого в четверг состоится сессия ОБСЕ в Вене.

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"И Россия и США хотят избежать военного столкновения. Однако Москва слабее и просто хочет, чтобы то, что видят американцы, ее войска, помогло удовлетворить российские интересы", - говорит Брентон.

Президент Байден считает Китай, а не Россию главным вызовом для безопасности США. Серьезное противостояние с Москвой усложняет вызовы для Америки.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua тоже писала о продолжающихся в течение этой недели переговорах и перспективах российского нападения на Украину.