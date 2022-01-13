Прямые санкции против Путина Россия расценит как разрыв дипломатических отношений

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков / РИА Новости

Возможное введение США прямых санкций против главы Кремля Владимира Путина Москва будет воспринимать как разрыв отношений.

Об этом заявил в четверг, 13 января, представитель президента России Дмитрий Песков, передает "Радио свобода".

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"Введение санкций против главы государства - шаг, который можно сравнить с разрывом отношений. В случае таких санкций будет неизбежен адекватный ответ", - сказал Песков.

По его словам, Москва крайне негативно относится к проекту санкций, который накануне представили демократы в Сенате США, "особенно на фоне продолжающихся серии переговоров, пусть неудачных, но переговоров".

Законопроект о санкциях внесла в среду группа американских сенаторов во главе с демократом Робертом Менендесом, который возглавляет комитет по международным делам. При масштабном российском вторжении в Украину сенаторы предлагают запретить Путину въезд в США и заморозить его гипотетические активы в Америке. Такие же ограничения будут к главе правительства, главе МИД и министру обороны России, а также всем, кого Вашингтон признает причастными к военному вторжению. Санкции также предлагают ввести против родственников главы Кремля и близких к нему бизнесменов.

В документе прописано, что в течение 30 дней после возможного нападения России на Украину президент США должен ввести санкции против минимум трех крупных российских банков. Под ограничение может попасть российский внешний долг и газопровод "Северный поток-2".

Российские власти отрицают возможность вторжения и заявляют, что перемещение войск внутри страны - "суверенное право" России. Предостережения о возможном вторжении Москва называет "безосновательным нагнетанием напряженности".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция могут быстро присоединиться к Альянсу, если у них будет политическая воля. Столтенберг заявил, что эти страны отвечают оборонным стандартам НАТО.