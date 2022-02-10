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четверг, 10 февраля 2022 20:20

Зеленский определил неотложный вопрос для СНБО в Харькове

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Зеленский определил неотложный вопрос для СНБО в Харькове
Заседание СНБО состоится в Харькове. Фото: Офис президента Украины

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на ближайшем заседании рассмотрит вопрос рисков для морского судоходства Украины из-за блокады Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет "Украинская правда".

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По его словам, этот вопрос президент Владимир Зеленский определил как безотлагательный.

"Одним из основных вопросов, которые будут рассмотрены на выездном заседании СНБО, будет вопрос о рисках для морского судоходства Украины в связи с намерениями Российской Федерации перекрыть под предлогом проведения военно-морских учений районов Черного и Азовского морей", - сказал Данилов.

Выездное заседание СНБО состоится в Харькове 11 февраля. Заседания проведут в области, которая я пригранична с Россией, и будут обсуждать среди прочего вопросы формирования сил территориальной обороны.

9 февраля СМИ сообщили, что Россия перекрывает Украине Черное и Азовское моря под видом учений. Объявленные маневры должны пройти с 13 по 19 февраля. РФ перекроет возможность отбытия из портов в Бердянске и Мариуполе судов к Черному морю.

Шесть десантных кораблей Северного и Балтийского флотов РФ уже прибыли в оккупированный Севастополь.

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Дата
10
февраля

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