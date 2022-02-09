Заседание СНБО перенесли в Харьков

Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание в пятницу, 11 февраля, в Харькове.

Об этом сообщили в аппарате СНБО, пишет "Украинская правда".

"11 февраля 2022 в 15:30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в городе Харьков", - заявили в аппарате.

Отмечается, что заседание будет проведено в области, которая является пограничной с Россией. Будут обсуждаться вопросы формирования сил территориальной обороны.

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Президент Владимир Зеленский дал интервью американскому изданию The Washington Post, в котором заявил, что Россия может оккупировать Харьков. Также сказал, что Запад должен ввести превентивные санкции против РФ до возможного начала масштабной военной агрессии.

Мэр Харькова Игорь Терехов вскоре заявил, что Харьков был и будет украинским и что на защиту своего города станут не только харьковчане, но и все украинцы.