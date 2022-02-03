"Не добровольческие дружины и не самодеятельность" - Резников объяснил, как пойти в терроборону

В начале года вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Фото: АрміяInform

Силы территориальной обороны будут насчитывать 130 тысяч резервистов. Чтобы пойти в терроборону – нужно заключить контракт.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников на брифинге, сообщает Gazeta.ua.

Речь идет о заключении контрактов с командующими воинских частей.

"Хочу подчеркнуть. Если с вами кто-то другой заключает соглашение, представитель органа местных властей рассказывает, что формируется штаб территориальной обороны, что-то такое - это не соответствует действительности, закону. Закону отвечает только заключение контракта резервистом с командиром соответствующего батальона или бригады Сил территориальной обороны", - сказал министр.

Сейчас происходит развертывание Сил по штату мирного времени.

"Это набор 10 тысяч профессиональных военных, которые будут военными Вооруженных сил Украины, они будут создавать командно-штабное управленческое ядро.

Это не добровольческие дружины, не какие-то добровольческие формирования органов местной власти, это не самодеятельность", – рассказал.

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Силы формируются под руководством бригадного генерала Юрия Галушкина.

"Бригады и батальоны, путем заключения контрактов с резервистами. Тогда за ними закрепят штатное оружие, боекомплект. Которые будут храниться в вооруженных специальных комнатах на территории воинской части. Не дома, не в шкафу, не под кроватью. Это штатное оружие, которое будет принадлежать резервисту в случае если будет сигнал тревоги", - сказал министр.

Сегодня вдоль пограничных областей такое управленческое ядро сформировали на 70%.

"До февраля планируем завершить формирование во всех областях на уровне 10 тысяч", – рассказал Резников.

В начале года вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Документ регулирует организацию национального сопротивления и подготовку граждан. Силы ТрО – отдельный род сил в составе ВСУ. В терроборону в первую очередь будут принимать граждан с опытом военной службы.