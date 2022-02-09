Российский оккупант устраивает морскую блокаду Украине - СМИ

Россия перекрывает Украине Черное и Азовское моря под видом учений.

Об этом пишет "Мілітарний".

Российский оккупант перекрывает морские пути в порты Украины. Объявленные маневры должны пройти с 13 по 19 февраля.

Враг перекроет возможность отбытие из портов в Бердянске и Мариуполе судов к Черному морю.

В Черном море один из районов лежит от мыса Тарханкут в оккупированном Крымском полуострове до 12 мыльной зоны возле Одесской области.

Здесь также перекрывают международные маршруты сообщения с украинскими морскими портами.

На период заявленных российских маневров в Черном море будут присутствовать шесть крупных десантных кораблей из Балтийского и Северного флотов российских военно-морских сил.

Речь идет о прибывших в регион "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец", "Оленегорский горняк", "Королев", "Минск" и "Калининград".

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Ранее отряд зашел в пункт материально-технического обеспечения российского вмф на побережье Средиземного моря в Сирии, где пополнил запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия.

Несколько дней назад российский корабль-разведчик "Иван Хурс" подходил к побережью Одессы на расстояние в 20 миль. За его передвижением следил корабль Морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

Вблизи админграницы с оккупированным Россией Крымом подразделения реактивной артиллерии Вооруженных сил Украины отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника.