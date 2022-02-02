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среда, 02 февраля 2022 09:40

Украинские артиллеристы подогнали смертоносные "Ураганы" к админгранице с оккупированным Крымом
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Вблизи админграницы с оккупированным Россией Крымом подразделения реактивной артиллерии отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника.

Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил Украины.

Фото: ВСУ

"Полевые тренировки по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган" прошли в условиях, максимально приближенных к боевым, недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым", - говорится в сообщении.

Во время учений воинов-реактивников подняли по тревоге. Те быстро выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развернули огневые позиции и навели на условные цели для их последующего поражения, сообщил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

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"Обучение, за которым мы сегодня наблюдали, показали готовность украинских военнослужащих вовремя реагировать на любую ситуацию, чтобы защитить нашу страну и каждого ее жителя",- подчеркнул Наев.

Он отметил, что военные на высоком уровне продемонстрировали и действия по непосредственному прикрытию подразделения с воздуха средствами противовоздушной обороны при нанесении огневого поражения, а также прикрытие дымовым занавесом в ходе оставления огневых позиций.

Ранее украинские разведчики провели тренировки по стрельбе на близком расстоянии к административной границе с захваченным Крымом. По легенде, дорога была не исследована, поэтому продвигались бойцы максимально осторожно. Также военные-разведчики отработали налет как ведение ближнего боя.

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02
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