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четверг, 10 февраля 2022 11:40

Шесть десантных кораблей РФ зашли в оккупированный Севастополь

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Шесть десантных кораблей РФ зашли в оккупированный Севастополь
Среди кораблей, зашедших в оккупированный Крым - ВДК "Минск". Фото: Andrii Klymenko, Facebook

Отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов Российской Федерации прибыл в оккупированный Севастополь.

Об этом пишет "Укрінформ".

Речь идет о кораблях "Королев", "Минск", "Калининград", "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк".

Ранее минобороны РФ заявило, что шесть ВДК Балтийского и Северного флотов "совершают плановый переход из Средиземного к Черному морю, где примут участие в военно-морских учениях".

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В Севастополе экипажи кораблей пополнят запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия.

9 февраля СМИ сообщили, что Россия перекрывает Украине Черное и Азовское моря под видом учений. Объявленные маневры должны пройти с 13 по 19 февраля.

Враг перекроет возможность отбытия из портов в Бердянске и Мариуполе судов к Черному морю.

Россия стянула к границам Украины, в частности, со стороны Беларуси, а также на временно оккупированных территориях Украины 140 тыс. военных, сообщал министр обороны Алексей Резников.

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Дата
10
февраля

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