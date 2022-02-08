Антивакцинаторы, смена власти: Резников рассказал о попытках дестабилизации Кремлем

Украина проводит военные учения, рассказал Резников. Фото: Министерство обороны

Россия может использовать сценарий дестабилизации внутри Украины для нового витка агрессии.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Самым реалистичным сценарием может быть любая попытка дестабилизации внутри Украины. В Кремле есть мечта, что их здесь будут встречать с цветами на улицах Киева или Одессы, Днепра или Львова", - сказал.

На самом деле, такого не произойдет в случае полномасштабной открытой агрессии, отметил Резников.

"Возможность захватить административные здания, воспользоваться просоветски настроенным населением, как это произошло в 2014 году, используя "зеленых человечков" уже невозможно.

Попытка дестабилизации на наших улицах, используя так называемых антивакцинаторов или каких-то недовольных экономической политикой и тому подобное и попытки заменить политическую власть в Украине, вот такой сценарий я рассматриваю как абсолютно вероятный и нам нужно к нему готовиться и не дать такой возможности", - объяснил министр.

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Россия стянула к границам Украины, в том числе со стороны Беларуси, а также на временно оккупированных территориях Украины 140 тыс. военных, сообщил.

Вооруженные Силы Украины проведут зеркальные учения к российско-белорусским, заявил Резников.

"У них учения будут с 10 по 20 февраля. Но украинские ВСУ тоже работают и сегодня у нас так же параллельно зеркально происходит обучение", - сказал.

Украинские военные учения будут проходить в Ровно, Ковеле, Овруче, Широком лане, Олешковских песках, Чернигове, Чугуеве, Сумах, Одессе.

"И это только полигоны", - отметил министр и добавил, что в других местах украинские военные будут проводить учения с байрактарами, джавелинами и ракетами NLAW.

На прошлой неделе заработала "горячая линия" Командования Сил территориальной обороны. Силы терробороны будут насчитывать 130 тыс. резервистов. Чтобы записаться – нужно заключить контракт.