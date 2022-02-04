Заработала "горячая линия" терробороны

На занятиях подразделений терробороны. Фото: АрміяInform

С сегодняшнего дня заработала "горячая линия" Командования Сил территориальной обороны.

Позвонить можно по телефону 0800507028, сообщает АрміяInform.

На "горячей линии" можно получить ответы на самые распространенные вопросы:

как поступить на военную службу по контракту в подразделения;

по контракту в резерве;

порядок прохождения службы и гарантии военнослужащих.

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Звонки на номер телефона - бесплатные.

Чтобы пойти в терроборону – нужно заключить контракт, сообщал министр обороны Алексей Резников.

В начале года вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Документ регулирует организацию национального сопротивления и подготовку граждан. Силы ТрО – отдельный род сил в составе ВСУ. В тероборону в первую очередь будут принимать граждан с опытом военной службы.