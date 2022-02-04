Заработала "горячая линия" терробороны

С сегодняшнего дня заработала "горячая линия" Командования Сил территориальной обороны.
Позвонить можно по телефону 0800507028, сообщает АрміяInform.
На "горячей линии" можно получить ответы на самые распространенные вопросы:
как поступить на военную службу по контракту в подразделения;
по контракту в резерве;
порядок прохождения службы и гарантии военнослужащих.
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Звонки на номер телефона - бесплатные.
Чтобы пойти в терроборону – нужно заключить контракт, сообщал министр обороны Алексей Резников.
В начале года вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Документ регулирует организацию национального сопротивления и подготовку граждан.
Силы ТрО – отдельный род сил в составе ВСУ. В тероборону в первую очередь будут принимать граждан с опытом военной службы.
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