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четверг, 11 ноября 2021 16:26

Зеленский обсудил с Науседой кризис на границе ЕС и Белоруссии

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Зеленский обсудил с Науседой кризис на границе ЕС и Белоруссии
Президенты договорились о сохранении свободы взаимных поездок граждан. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Об этом сообщил сайт главы государства.

Лидеры стран обсудили сложную ситуацию, возникшую на европейско-белорусской границе.

Зеленский сообщил о принятых накануне решениях СНБО по усилению мер безопасности на украинско-белорусской границе.

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"Мы будем адекватно реагировать на развитие ситуации на наших границах. Мы уже наращиваем мощности пограничной службы. Готовы привлечь и другие резервы", - сказал.

Также проинформировал Науседу о развитии ситуации в сфере безопасности на востоке Украины.

Кроме того, президенты обменялись мнениями относительно эпидемической ситуации. Договорились, что литовская и украинская стороны будут координировать меры по сохранению свободы взаимных поездок граждан и обеспечению их безопасности в условиях пандемии.

Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. 8 ноября толпа мигрантов в Беларуси собрались у польской границы.

Послы ЕС утвердили критерии для одобрения пятого пакета санкций в отношении Беларуси.

Литва впервые в истории объявила чрезвычайное положение на границе с Беларусью.

В Украине границу с северным соседом будут защищать 8,5 тыс. военнослужащих.

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