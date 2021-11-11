Зеленский обсудил с Науседой кризис на границе ЕС и Белоруссии

Президенты договорились о сохранении свободы взаимных поездок граждан. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Об этом сообщил сайт главы государства.

Лидеры стран обсудили сложную ситуацию, возникшую на европейско-белорусской границе.

Зеленский сообщил о принятых накануне решениях СНБО по усилению мер безопасности на украинско-белорусской границе.

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"Мы будем адекватно реагировать на развитие ситуации на наших границах. Мы уже наращиваем мощности пограничной службы. Готовы привлечь и другие резервы", - сказал.

Также проинформировал Науседу о развитии ситуации в сфере безопасности на востоке Украины.

Кроме того, президенты обменялись мнениями относительно эпидемической ситуации. Договорились, что литовская и украинская стороны будут координировать меры по сохранению свободы взаимных поездок граждан и обеспечению их безопасности в условиях пандемии.