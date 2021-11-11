Границу с Беларусью укрепили "армией" украинских военных

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Границу с Беларусью будут дополнительно защищать 8,5 тыс. военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских.

Их перебросили в соответствии с решением Совета нацбезопасности и обороны, чтобы сдержать движение незаконных мигрантов из соседней Беларуси. Такую информацию по результатам инспекции украино-белорусской границы на Волыни сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает департамент коммуникации МВД.

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"Мы усиливаем пограничные подразделения. Эта мощная группировка будет состоять из 3 тысяч военнослужащих ГПСУ; 3,5 тысяч – НГУ и 2 тысяч – Нацполиции. Дежурить также будет авиация МВД, в том числе 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность. И при необходимости будут перебрасывать наши силы на границу", - сказал Денис Монастырский.

По его словам, подобные действия позволят сдержать нелегальных мигрантов. Однако для комплексного решения проблемы есть только один выход – строительство надежной современной интеллектуальной границы с Россией и Беларусью.

Для финансирования этого проекта понадобится 17 млрд грн. Эти деньги будут выделены из бюджета.

Министр внутренних дел Денис Монастырский посетил Волынскую область 11 ноября. Вместе с ним на вертолете полетели председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, глава Национальной полиции Игорь Клименко и заместитель председателя Национальной гвардии Юрий Лебедь. Министр посетил участок пограничного подразделения "Грабово" Луцкого пограничного отряда. Для боевой координации между всеми подчиненными структурами МВД провели учения.