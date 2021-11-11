Монастырский на вертолете полетел смотреть, не прорываются ли мигранты

Министр посетит участок пограничного подразделения "Грабово" Луцкого пограничного отряда. Фото: @mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Денис Монастырский вылетел в Волынскую область.

Фото с вертолета опубликовало в четверг МВД.

Вместе с Монастырским полетели глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, глава Национальной полиции Игорь Клименко и заместитель председателя Национальной гвардии Юрий Лебидь.

Для отработки действий по защите от возможной попытки прорыва украинской границы, искусственно организованными толпами мигрантов, а также противодействия другим гибридным угрозам, объяснили.

Министр посетит участок пограничного подразделения "Грабово" Луцкого пограничного отряда. Проведут обучение для боевой координации между всеми подчиненными структурами МВД.

"С целью противодействия потенциальному кризису с мигрантами мы привлечем все пять структур МВД без исключения, как единый кулак внутренней безопасности Украины", - сказал Монастырский.

Также проведут совещание с руководителями территориальных громад, расположенных вдоль границы, по взаимодействию в случае угрозы украинской границе.

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В соседней Беларуси находится около пяти тыс. мигрантов с Ближнего Востока, эскалация на границе может произойти в любой момент, заявил вчера в эфире "Україна 24" первый замглавы МВД Евгений Енин.

"Обеспечивать безопасность нашей границы будет около 8,5 тысячи военнослужащих. Национальная полиция в четырех областях, граничащих с Беларусью, уже переведена в повышенное состояние боевой готовности", - сказал Енин.

Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. 8 ноября толпа мигрантов в Беларуси собрались у польской границе. Послы ЕС утвердили критерии для одобрения пятого пакета санкций в отношении Белоруссии.