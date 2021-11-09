Литва впервые в истории объявила чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Литва впервые в истории ввела чрезвычайное положение из-за мигрантов из Беларуси. Фото: reuters.com

Сейм Литвы принял решение ввести на части территории режим чрезвычайного положения из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Он вводится впервые в истории Литвы после обновления независимости, говорит премьер-министр страны Ингрида Шимоните, передают LRT и err.ee.

Чрезвычайное положение будет введено с полночи 10 ноября и продлится месяц.

Он будет действовать на участке границы и в пяти километрах от границы, а также в местах расселения мигрантов.

Шимоните подчеркнула, что одни ограничения будут действовать для мигрантов, незаконно пересекших границу, другие - для жителей Литвы.

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Будет ограничено движение транспортных средств в пограничной зоне без разрешения пограничников, будет действовать запрет на въезд на эту территорию для жителей, за исключением местных жителей, а также тех жителей, у кого на этой территории есть недвижимость и подтверждающие это документы.

На территории, где вводится чрезвычайное положение, специальные службы смогут проверять транспортные средства и лиц, их вещи на предмет незаконного хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых и других опасных веществ, они смогут задерживать нарушителей закона, здесь также будут запрещены собрания.

Во время действия чрезвычайного положения мигранты, незаконно попавшие в Литву, будут ограничены в праве на переписку и телефонные разговоры, за исключением возможности обращения в государственные ведомства и учреждения.

Польша 9 ноября закрыла переход в обоих направлениях на автомобильном пограничном переходе в Кузнице. Проход закрыли из-за отсутствия реакции Беларуси на попытки незаконного пересечения польско-белорусской границы нелегальными мигрантами.