Польша закрыла пункт пропуска со стороны Белоруссии

У границы скопились нелегальные мигранты. Фото:Reuters

9 ноября закрыли переход в обоих направлениях на автомобильном пограничном переходе в Кузнице в Польше.

Проход закрыли из-за отсутствия реакции Беларуси на попытки незаконного пересечения польско-белорусской границы нелегальными мигрантами, сообщила Подлясская Пограничная служба.

"Мы не хотим, чтобы пограничное движение происходило при столь большом количестве мигрантов, где в очереди стоят автомобили, где могут возникнуть разные опасные ситуации", – сказал замминистра внутренних дел и администрации Мацей Вонсик.

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Южнее Кузницы размещается большое количество мигрантов. Они разрушают забор и нападают на польские службы.

Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Действия режима Лукашенко обсудили президент Украины Владимир Зеленский и Польши Анджей Дуда. ЕС готовится ввести пятый пакет санкций против Беларуси.