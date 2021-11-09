Польша закрыла пункт пропуска со стороны Белоруссии

9 ноября закрыли переход в обоих направлениях на автомобильном пограничном переходе в Кузнице в Польше.
Проход закрыли из-за отсутствия реакции Беларуси на попытки незаконного пересечения польско-белорусской границы нелегальными мигрантами, сообщила Подлясская Пограничная служба.
"Мы не хотим, чтобы пограничное движение происходило при столь большом количестве мигрантов, где в очереди стоят автомобили, где могут возникнуть разные опасные ситуации", – сказал замминистра внутренних дел и администрации Мацей Вонсик.
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Южнее Кузницы размещается большое количество мигрантов. Они разрушают забор и нападают на польские службы.
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