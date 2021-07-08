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четверг, 08 июля 2021 17:46

Зеленский обещал на Банковой музей - вместо этого появился игровой автомат

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В Офисе президента поставили игровой автомат. Фото опубликовал в Telegram журналист Роман Кравец.

Автомат расположен на третьем этаже здания на ул. Банковой.

Автор: t.me/ne_kravets
 

"За стеной - кабинет Кирилла Тимошенко (заместитель руководителя ОП. - Gazeta.ua)", - пишет журналист.

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Два года назад президент Владимир Зеленский делал журналистам экскурсию в ОП. Говорил, что в здании будет "большой художественный музей".

В мае СМИ сообщали, что народным депутатам запретили приходить в Офис президента без предупреждения.

Это сделали после того, как в феврале исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Гео Лерос обматерил руководителя ОП Андрея Ермака в его приемной.

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Дата
08
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