Лерос обматерил Ермака в приемной

Народный депутат Гео Лерос, которого в сентябре прошлого года исключили из фракции "Слуга народа" пришел в приемную руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Видео он опубликовал в пятницу в Facebook.
Лерос решил спросить у Ермака, почему за ним следит Службы безопасности Украины. Однако руководитель ОП к нему не вышел.
Нардеп попросил секретаршу передать Ермаку, что тот "г*ндон".
"И что будет он отвечать и за сожженный мой автомобиль, и за слежку, которая за мной ведется. Обязательно это передайте. И от имени всех патриотов Украины передайте ему, чтобы он шел на х*й. Спасибо", – заявил Лерос.
Внимание! Ненормативная лексика!
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В прошлом году в марте Лерос обнародовал видеозаписи, на которых Денис Ермак якобы торгует должностями.
Андрей Ермак сказал, что на видео действительно его брат, но обвинения в коррупции отверг.
Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками". В апреле к нардепу приходили работники СБУ.
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