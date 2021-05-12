После того, как Лерос обматерил Ермака, нардепам ограничили вход в ОП

Теперь нардепов будут пускать, если у них есть предварительный заказ пропусков. Фото: president.gov.ua

Народным депутатам запретили приходить в Офис президента без предупреждения. Об этом сообщает "Українська правда" в Telegam.

Несмотря на особый статус, народные депутаты больше не могут свободно проходить в здание ОП, предъявив государственной охране свое удостоверение.

Теперь парламентарии могут проходить внутрь, только если на их имя есть предварительный заказ в бюро пропусков, сообщается.

"Мы очень возмущались, даже в чаты сбрасывали видео, как коллеги скандалили с охраной. Но нам потом объяснили УДОшники, что якобы такие ограничения существуют, если на работе есть президент. Когда егонет - проходите, полная открытость", - жалуются депутаты.

Как выяснилось, дополнительные меры относительно парламентариев в Офисе президента появились несколько месяцев назад - после того, как нардеп Гео Лерос в приемной главы ОП Андрея Ермака попросил его секретаршу передать, что Ермак "г**дон".

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В феврале Лерос, которого в сентябре прошлого года исключили из фракции "Слуга народа", пришел в приемную руководителя ОП Ермака. "И от имени всех патриотов Украины передайте ему, чтобы он шел на х*й", - сказал тогда нардеп в приемной.