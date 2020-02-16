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Зеленский не будет капитулировать - Портников

2 Комментировать
Зеленский не будет капитулировать - Портников
После встречи с Зеленским в Берлине Путин был вне себя, говорит Портников. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не будет капитулировать перед президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сказал публицист Виталий Портников.

"Президент России встретится с президентом Украины только с одной целью - принять капитуляцию.

Украинские переговорщики во время контактов с российскими чиновниками очевидно давали им надежду на то, что Зеленский в Берлине пойдет на все условия Путина. Именно поэтому "нормандский формат" и состоялся (в декабре. - Gazeta.ua). Сколько россияне его откладывали, отказывались, а потом все же согласились. Потому что они решили, что "клиент дозрел". Приезжает Путин в Берлин, а "клиент не дозрел".

Президент РФ был вне себя, видели его поведение на итоговой пресс-конференции. Он ругался со своими чиновниками. Отставка его помощника Суркова, который занимался украинским направлением, состоялась, потому что Путин уверен - тот его обманул. И это не впервые.

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Когда начались переговоры Путина и Порошенко, он так же был уверен, что Порошенко перед ним капитулирует. А Порошенко вдруг оказался украинским патриотом, государственником. Человеком, который был готов защищать украинскую государственность. Который был готова отправлять войска, которые освободили две трети территории, оккупированной Москвой. И Путин потерял интерес к Порошенко, начал вместе с украинским олигархами, в переговорах с ними, готовить почву, чтобы появился такой президент Украины, который встанет перед ним на колени. А Зеленский не встал.

Я не осуждаю Ермака. У него было простое задание от Зеленского - вытянуть Путина.

Что будет в нынешней ситуации? Я убежден, что Зеленский не будет капитулировать. Так как то, что в Украине воспринимается как капитуляция, в России - как компромисс. Кремлю нужно одно - чтобы Украина исчезла с политической карты мира. В России нету ни одного человека в политическом руководстве, которые вообще считают, что Украина или Беларусь должны существовать.

Российские руководители делятся на две категории. Первая - те, которые не могут притвориться и сделать вид, что они считают, что Украина имеет право на существование. И вторые - которые могут сделать вид. И Козак думает ровно так, как Путин", - сказал Портников в эфире "Еспресо TV".

Российские оккупационные войска на Донбассе продолжают обстрелы. Враг применяет гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие.

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