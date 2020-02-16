Российский оккупант на Донбассе палит с ракетных комплексов и гранатометов

 
Ексклюзивы
1/5
Свастика и серп с молотом являются вещами одного порядка - Дробович
Свастика и серп с молотом являются вещами одного порядка - Дробович
2 Просмотров: 549
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2079
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 657
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
Просмотров: 1260
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2124
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2349
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 4986
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 3987
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 882
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 8658
Фото
Все фото
6
3
3
15
5
Украинские вертолетчики показали, как летают ночью и в снежную зиму
Украинские вертолетчики показали, как летают ночью и в снежную зиму
Задержанный по представлению Украины &quot;Черный Ленин&quot; просит убежища в России
Задержанный по представлению Украины "Черный Ленин" просит убежища в России
Попрощались с погибшим украинским военным
Попрощались с погибшим украинским военным
Украинские пилоты истребителей покоряют небо, несмотря на циклон
Украинские пилоты истребителей покоряют небо, несмотря на циклон
Выдавали старое за новое СБУ разоблачила сделку на 2,5 млн гривен
Выдавали старое за новое СБУ разоблачила сделку на 2,5 млн гривен
Видео
Все видео
Выборы в Крыму и на Донбассе должны состояться осенью - Зеленский
Выборы в Крыму и на Донбассе должны состояться осенью - Зеленский
Дело Маркива: фильм о еацгвардейце показали в итальянском парламенте
Дело Маркива: фильм о еацгвардейце показали в итальянском парламенте
"Он хочет мира любой ценой, не имеет стратегии" - "слуга" о Зеленском
"Он хочет мира любой ценой, не имеет стратегии" - "слуга" о Зеленском
Сообщили хорошие новости Донбасса
Сообщили хорошие новости Донбасса
Террористы обстреляли жилые кварталы Краматорска
Террористы обстреляли жилые кварталы Краматорска
Интервью
1/5
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 657
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 882
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2430
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1170
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1818
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
14 февраля 2020
Просмотров: 432
Щось більше за нас
Філософ Сергій Кримський років 20 тому сказав мені в інтерв'ю: "Людина не закінчується у просторі між черевиками й капелюхом". Набагато раніше інший ...
воскресенье, 16 февраля 2020 09:07

Российский оккупант на Донбассе палит с ракетных комплексов и гранатометов

  Комментировать
Российский оккупант на Донбассе палит с ракетных комплексов и гранатометов
За текущие и прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет.

С началом суток российские оккупационные войска на Донбассе обстреляли украинских защитников Новолуганского. Враг применял гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие.

За текущие и прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Об этом сообщат в штабе Операции объединенных сил.

15 февраля вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

Враг вел обстрелы рядом с Марьинкой, неподалеку Красногоровки, в районе Павлополя, вблизи Широкино, Майского, Орехово, Новолуганского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перемирие Зеленского не сработало. Статистика показала - обстрелов стало больше

В январе в бою с российским врагом на Донбассе погибли 11 украинских воинов. Самому младшему из погибших было 22 года, старшим - по 47.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российский оккупант на Донбассе палит с ракетных комплексов и гранатометов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
февраля

Археологи нашли золотой саркофаг

Основали террористическую организацию для поддержки лидера страны

Для сети ресторанов набрали 1,5 млн работников

Самое читаемое
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
29
 1 Просмотров: 128368
Владельцы расправились с ротвейлером, который загрыз их 4-летнего внука
Владельцы расправились с ротвейлером, который загрыз их 4-летнего внука 1 Просмотров: 22122
Гороскоп на 15-16 февраля: чего категорически нельзя делать в выходные
Гороскоп на 15-16 февраля: чего категорически нельзя делать в выходные
 Просмотров: 17883
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
14
 Просмотров: 13393
Как выглядели влюбленные киевляне 120 лет назад - фото
Как выглядели влюбленные киевляне 120 лет назад - фото
20
 Просмотров: 7695
Донбасс
Раскрыли масштабную схему контрабанды сигарет из ОРДЛО
Раскрыли масштабную схему контрабанды сигарет из ОРДЛО Просмотров: 882
Горячий конфликт, о котором все хотят забыть - президент Эстонии резко рассказала о войне в Украине
Горячий конфликт, о котором все хотят забыть - президент Эстонии резко рассказала о войне в Украине 1 Просмотров: 1764
Зона ООС: оккупанты девять раз обстреляли позиции украинских военных
Зона ООС: оккупанты девять раз обстреляли позиции украинских военных Просмотров: 90
Зеленский предложил ОРДЛО вместе контролировать границу
Зеленский предложил ОРДЛО вместе контролировать границу 2 Просмотров: 1890
В партию "Слуга народа" готовы принимать новых членов из оккупированных территорий
В партию "Слуга народа" готовы принимать новых членов из оккупированных территорий 2 Просмотров: 603
Больше всего комментируют
4
Тимошенко гнула, а украинцы расплачиваются: во сколько обошелся сломанный микрофон в Раде
4
Договариваемся о возвращении 200 пленных - Зеленский
4
Зеленский повторяет судьбу Ющенко
3
ГБР должно расследовать информацию о поездке Зеленского в Оман
3
"Центризм, но не тот, к которому мы привыкли" - Корниенко объявил идеологию партии "Слуга народа"
Голосов: 5726
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua