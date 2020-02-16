Российский оккупант на Донбассе палит с ракетных комплексов и гранатометов

За текущие и прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет.

С началом суток российские оккупационные войска на Донбассе обстреляли украинских защитников Новолуганского. Враг применял гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие.

За текущие и прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Об этом сообщат в штабе Операции объединенных сил.

15 февраля вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

Враг вел обстрелы рядом с Марьинкой, неподалеку Красногоровки, в районе Павлополя, вблизи Широкино, Майского, Орехово, Новолуганского.

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В январе в бою с российским врагом на Донбассе погибли 11 украинских воинов. Самому младшему из погибших было 22 года, старшим - по 47.